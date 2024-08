Elecciones 2025: ADN irá sin alianzas, asegura Esteban Torres

El viceministro de Gobierno, Esteban Torres, dijo este miércoles 28 de agosto de 2024 que el movimiento oficialista Acción Democrática Nacional (ADN) no conformará alianzas con otros partidos políticos para las elecciones de 2025.

"Las candidaturas a nivel provincial se están procesando, está definido el binomio y ADN va a ir sin alianzas a nivel nacional, como ya se conoce. Esperamos ser triunfadores", manifestó el funcionario de Daniel Noboa.

La decisión de la organización política del Gobierno (lista 7) se conoce a dos días de que expire el plazo para que los partidos y movimientos presenten sus solicitudes de alianzas en el Consejo Nacional Electoral (CNE). Las peticiones solo pueden realizarse hasta el próximo 30 de agosto y luego la entidad deberá aprobar o negar esos requerimientos.

Luego de ese período del calendario electoral "veremos cómo quedan los candidatos", indicó el viceministro.

Hasta este 28 de agosto, Ecuador cuenta con 17 precandidatos presidenciales que aspiran llegar a Carondelet. En el próximo proceso electoral, Noboa busca la reelección para gobernar por un período completo de cuatro años.

Culpó a Correa sobre aceptación de precandidaturas

Torres también habló sobre las críticas que realizó Jimmy Jairala y su movimiento Centro Democrático por la negativa del CNE para inscribir la precandidatura de José Serrano en el exterior.

"Desde hace muchos años el expresidente (Rafael) Correa, en modificación de la ley electoral, dispuso que para inscripción (de candidatura) se debe estar físicamente en Ecuador", señaló. Comentó que el cambio lo hizo "por el caso de Abdalá Bucaram, que quería ser candidato".

El viceministro también habló de la queja de Serrano al señalar que el Gobierno no acogió su pedido de seguridad porque habría sido amenazado. "Cuando es precandidato y no es candidato no tiene seguridad. Aquellos que somos precandidatos no tenemos derecho a seguridad y quizá los que no sean candidatos a la Presidencia o Vicepresidencia no tendremos seguridad", adelantó.

Sobre actualización de manuales de uso de la fuerza

Noboa dispuso que la Policía Nacional y Fuerzas Armadas actualicen los manuales del uso progresivo de la fuerza para enfrentar a los grupos de delincuencia organizada. El plazo para que se realicen los ajustes a esa normativa es de cinco días, indicó el lunes 26 de agosto la ministra del Interior, Mónica Palencia.

La medida gubernamental es "para tener el sustento en la ley (...), para que haya esa acción que esperaban los ciudadanos directa, frontal y contundente en contra de los delincuentes", explicó Torres.

