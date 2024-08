Andrea González Nader: ¿por qué Fuerza Valiente le retiró el apoyo?

Andrea González, candidata presidencial por el Partido Sociedad Patriótica (PSP), defendió su posición respecto a Fuerza Valiente, un colectivo que ella misma fundó. "La democracia nos permite trabajar desde nuestro metro cuadrado, con el proyecto con el cual nos sintamos identificados. Yo creé Fuerza Valiente en enero de este año, buscando un lugar libre de conflictos, donde los amigos de este proyecto político podamos seguir adelante sin las sombras de algunos partidos y movimientos que nos habían lacerado muchísimo", afirmó González.

La candidata fue consultada sobre el reciente anuncio de ese colectivo de retirarle su respaldo, a lo que respondió con franqueza: "Tomé la decisión, cuando se hizo la alianza con Sociedad Patriótica, de dejar de usar Fuerza Valiente y entrar de lleno con la lista y el partido que nos brinda un espacio libre, cívico y único".

El surgimiento y distanciamiento de Fuerza Valiente

Durante menos de ocho meses, Andrea González Nader fue el rostro de Fuerza Valiente, el colectivo que surgió inspirado en Fernando Villavicencio, de quien fue binomio en las elecciones de 2023, y que lleva las siglas del excandidato presidencial y exasambleísta, asesinado el 9 de agosto de 2023. El pasado viernes, 23 de agosto de 2024, los integrantes de Fuerza Valiente le retiraron el apoyo para las próximas elecciones, que se desarrollarán en febrero de 2025.

"Cada quien está en su derecho de promover sus ideales desde donde quiera. Pero pedimos respeto... Hubo un esfuerzo económico para inscribir a un movimiento civil sin representación ante el CNE. Un poco de memoria para aquellos que desconocen el Código de la Democracia: toma mucho tiempo y recursos hacer una lista, y aquí podemos ver el esfuerzo de Sociedad Patriótica con un partido sólido que está inscrito en el CNE", afirmó González. En Ecuador, para participar en una contienda electoral hace falta el respaldo de una organización política con casillero, registrada ante el CNE.

Respaldo a los principios de Fuerza Valiente y crítica a los intereses personales

"Entendemos que muchas veces hay intereses personales que van por encima del interés del país y, pues, es lo lindo de la democracia: poder participar en un proyecto en donde te sientas identificado. Nuestro proyecto continúa con los valores con los que fue creado personalmente. Yo creé Fuerza Valiente y sus valores. Y seguimos luchando por la justicia, el desarrollo sostenible y la libertad", comentó González.

En la primera semana de agosto, Amanda Villavicencio, hija de Fernando Villavicencio, habló con EXPRESO, mencionando que Andrea González les había fallado. "Por supuesto, le pedí que no lo haga, desde antes de saber esto. Cuando recién ocurrió el crimen, fui a su casa y le propuse hacer un partido nuevo, así nos tome tiempo. Le dije que si se lanzaba la apoyaríamos. No sé qué está haciendo. Ella no va a ganar, pero Lucio sí va a entrar. Guácala".

Andrea González, en un comunicado, rechazó la falta de respeto hacia su decisión de no utilizar el logo y el nombre de Fuerza Valiente, en consideración a las opiniones de los familiares de Fernando Villavicencio. Además, recordó que el logo y el nombre están registrados y no pueden ser usados sin la debida autorización: "Es un proyecto civil, sin representación jurídica ni registro en el CNE", concluyó.

