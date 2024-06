Andrea González aclara que Lucio Gutiérrez no será su dupla presidencial

No es Lucio, aún no tengo dupla. Andrea González Nader, la precandidata a las elecciones generales de 2025 por Fuerza Valiente, aclaró este 11 de junio que Lucio Gutiérrez, expresidente de la República, asambleísta y presidente nacional del Partido Sociedad Patriótica (PSP), no será su dupla presidencial en los comicios de febrero próximo.

"La propuesta es clara. Las candidaturas serán: Lucio primer asambleísta, Andrea presidente", escribió González en su cuenta personal de X. Sobre su dupla presidencial, agregó que eso es algo que aún no está definido: "Mi valiente compañero y binomio será anunciado en las próximas semanas".

Andrea González y el PSP

González Nader se unió al expresidente Lucio Gutiérrez y presentó, el 10 de junio de 2024, su precandidatura a la Presidencia en las elecciones de 2025. La aspirante llega respaldada por el Partido Sociedad Patriótica (PSP).

"Nos hemos unido al plan de Gobierno junto a Lucio Gutiérrez, quien es un expresidente que puede caminar libremente por las calles de este país, ejerciendo su derecho a la política, a diferencia de los líderes de algunos otros partidos", dijo González, acompañada por el exmandatario en un rueda de prensa con la que oficializó la alianza.

Según la aspirante presidencial, se unió a Gutiérrez para participar en los comicios generales con el objetivo de "desterrar la corrupción y construir la paz en el país". Aseguró que ella no tiene nada que temer y considera que "a lo establecido les pone nerviosos" su candidatura.

¿Quién es Andrea González Nader?

González Nader es política y activista que participó en las elecciones de 2023 como binomio del candidato asesinado Fernando Villavicencio. Ella es integrante del colectivo Fuerza Valiente y ahora se ha aliado con Sociedad Patriótica.

En referencia a la criminalidad que ha amenazado a los políticos, desde el PSP, González sostiene que: "Queremos invitar a los valientes y honestos" para unirse a nuestra propuesta. Mencionó que el lema de su campaña será "justicia, desarrollo sostenible y libertad".

La precandidatura de González se suma a otros presidenciables como Leonidas Iza de Pachakutik, Pedro Granja por el Partido Socialista Ecuatoriano (PSE), Jorge Escala de Unidad Popular, Carlos Rabascall por Centro Democrático y Bolívar Armijos por el movimiento Amigo.

