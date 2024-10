Jimmy Jairala: “Nadie me ha medido aún, entré en la carrera al final”

El movimiento que lidera Jimmy Jairala, Centro Democrático, se quedó sin candidato presidencial en dos ocasiones. Primero José Serrano y luego Gema Ormaza abandonaron la carrera electoral. Así que finalmente, a una semana del cierre de inscripciones, él dejó de lado la idea de buscar una curul y se puso al frente del binomio.

Elocuente, habla con cifras y datos, gracias a la ‘cancha’ de periodista. Sostiene que será el próximo presidente del Ecuador, ya que si pensara lo contrario no podría ser parte de la lid electoral. Considera que la falta de políticas para encarar la crisis eléctrica le costará a Daniel Noboa, pero no cree que beneficie al correísmo sino a las demás opciones que no abonan a la polarización.

- ¿Le tocó ser candidato presidencial a la fuerza?

No me tocó ser candidato a la fuerza, se dieron las cosas para que finalmente acepte lo que desde hace varios años pedía la militancia del partido. Tengo experiencia en la función pública, así que se midió el nivel de conocimiento y decidimos dar el gran paso.

- ¿Qué pasó con los acuerdos para evitarle al elector recibir una papeleta abultada?

Los egos pasan factura. Hicimos lo posible hasta el último para llegar a un acuerdo con Pachakutik y tampoco lo logramos consolidar. Mantenemos una buena relación, pero todos los partidos querían imponer a su candidato presidencial.

- ¿Al momento el ciudadano común puede nombrar al menos a 10 de los 16 binomios?

Será posible con el tiempo, ahora todos estamos preocupados por otros problemas. El ciudadano va a tener que decantarse por Centro Democrático: soy antiextremos, antivenganzas, antipolarizaciones y odios. Ya la gente está harta de dividirnos entre correístas y anticorreístas, buenos y malos; y de diagnósticos.

- Varios ecuatorianos dirán que hay 16 binomios, pero ninguna opción.

Más del 46 % de la población no sabe por quién votar. Históricamente, en el último mes y medio previo a elecciones comienzan a definirse las simpatías. Ya hubo 17 candidatos, no es lo de fondo. Cada candidato se hará conocer. Si solo hace diagnósticos, no se van a acordar de él. Si propone soluciones y plantea terminar con polarizaciones que han hundido al país, será diferente.

- ¿Cuál es el mea culpa que deben hacer las organizaciones políticas?

En muchas organizaciones, los líderes se rehúsan a renunciar a sus prebendas, se creen eternos. Yo demostré desprendimiento. No dan espacio a gente que venga de la cantera, echan mano de personajes de la farándula o de la televisión, sumamente conocidos, que van mudando de partidos.

- ¿Cuán grande es su desafío frente a dos o tres candidaturas que suenan más?

A mí no me ha medido nadie porque tengo recién una semana de candidato, fui el último en entrar a la carrera. La diferencia se dará a partir de la próxima semana. El miércoles 23 tendremos nuestro acto de presentación del binomio. Anunciaremos los ejes de la campaña: seguridad, agricultura, de la que nadie habla, reactivación económica, entre otros.

- ¿Por qué dice que hará algo diferente en lo económico?

Otros candidatos tienen una suerte de compromiso con grupos económicos. Yo trabajaré en la reperfilación de la deuda externa, en una moratoria de tres o cuatro años. No significa que no pagaremos, hay que pedir unos años de respiro, sin cobro de capital ni intereses. La deuda es impagable, son 88 mil millones de dólares.

- ¿Por qué hay tantos interesados en llegar a Carondelet? Usted sabe qué país recibiría.

Yo no soy demagogo. No digo lo que la gente quiere oír, sino lo que tiene que escuchar. Si Dios me lo permite, seré el próximo presidente. Sé que recibiré un país en soletas.

El presidente-candidato debe pedir licencia desde el día 1 de la campaña. Está por verse quién lo sucederá. Jimmy Jairala Candidato Centro Democrático

- ¿Cuánto pesarán los apagones en la campaña?

Le van a pesar sobre todo a Daniel Noboa. En febrero debió atender lo que Cenace y la exministra (Andrea) Arrobo le advirtieron; había que empezar con un proceso ordenado de apagones de una hora o dos diarias; optó por el populismo energético. Están matando la economía, no hay una solución y el votante no lo perdona.

- El correísmo dice que eso les beneficia a ellos. ¿Qué opina?

Siempre el optimismo del correísmo ha sido así. Y en segunda vuelta les sale un candidato que les gana. Los enfrentamientos entre el Gobierno, Jan Topic y Correa les hacen daño a las tres campañas.

