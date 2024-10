La campaña electoral en Ecuador se apuntala en redes sociales

Los aspirantes a las distintas dignidades no han dejado de hacer los tradicionales recorridos para contactar a posibles votantes. Pero ahora los equipos de los candidatos filman y fotografían esos momentos para compartirlos en las redes sociales. Saben que las elecciones se juegan también en ese terreno, que el Consejo Nacional Electoral (CNE) tampoco ha querido controlar, según opinan los consultados.

(Te invitamos a leer: Elecciones 2025: el PSP y Pachakutik intentan impugnar la candidatura de Topic)

Elecciones 2025: El 41% de los ecuatorianos están indecisos a cinco meses de votar Leer más

La sentencia No. 111-2023-TCE, emitida por el Tribunal Contencioso Electoral (TCE), el 8 de mayo, pudo cambiar las reglas en el mundo digital. Castigó a Alembert Vera, de la Liga Azul, quien fue auspiciado por la Revolución Ciudadana (RC), para llegar al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS). La evidencia se mantiene en las redes sociales.

En la sentencia, el TCE señaló que las publicaciones en redes sociales o en cualquier medio de comunicación tradicional o no, cuya connotación, contexto y contenido tengan por propósito movilizar la voluntad popular a favor de una candidatura o en perjuicio de alguna, debe ser considerada publicidad electoral. Y que está sujeta al control de la Función Electoral.

Pero, un mes y 20 días después de eso, el informe jurídico del CNE concluyó que la sentencia solo debe aplicarse para causas análogas y por tanto, solo con candidatos al CPCCS.

Ante eso, el 10 de agosto, la consejera Elena Nájera envió un memorando a Diana Atamaint, presidenta del CNE, y a sus colegas; pues el 28 de julio el Pleno debía tratar el punto: ‘Conocimiento y resolución’ sobre ese informe. La reunión se canceló y el 30 del mes solo les convocaron para ‘conocer’ del tema.

Nájera les dijo que en las campañas electorales ya no se piensa solo en las concentraciones masivas o en el uso de medios convencionales. “El balcón, requerido por los patriarcas de la política del siglo pasado, ha sido sustituido por Instagram o TikTok. Los aplausos ahora son likes; y, no me sorprendería que, con el paso del tiempo, las visitas y reproducciones se traduzcan en votos”.

Una ‘sábana’ de papeleta se perfila para las elecciones de 2025 Leer más

Redes sociales, escenario apetecido por los candidatos

En el oficio, la consejera, que se ha mantenido en la oposición, le dijo a Atamaint que no le deben dar la espalda a la revolución tecnológica ni al cumplimiento de la ley. Pero, su posición no tuvo eco.

Fuera del CNE, especialistas en el mundo digital, dos exintegrantes del CNE y dos voceros de organizaciones políticas le dan la razón. “El escenario de estas elecciones serán las redes sociales; será el espacio de posicionamiento y discusión”, sostiene Alondra Enríquez, gerente de expert services de Golden Social Media Intelligence.

Enríquez cita el informe de Ecuador Estado Digital, de la consultora Mentinno, de febrero pasado, para evidenciar el alcance de las redes sociales, en el país. Solo en TikTok hay 14.26 millones de usuarios activos; en Facebook, 13.6 millones; en Instagram, con 6.8 millones; y X (antes Twitter), 3.500.000.

¿Cuál es el efecto en los procesos electorales?

Elecciones Ecuador 2025: Así puede consultar su lugar de votación Leer más

Desde el 2013, en Ecuador, las redes sociales han marcado las decisiones de electores, según Alondra Enríquez, para quien el expresidente Rafael Correa fue quien posesionó a X como una herramienta. Recordó la frase “atender”, con la que ‘arrobaba’ a sus ministros para que resuelvan algún pedido.

Juan Iván Cueva, presidenciable de AMIGO, comentó que las redes sociales son un pilar fundamental para su campaña. Sirven como una herramienta de comunicación directa con los ciudadanos, también para compartir sus propuestas en tiempo real y recibir retroalimentación.

Gustavo Vallejo, presidente del Partido Socialista Ecuatoriano (PSE), apunta que darán batalla en las redes sociales, aprovechando que su presidenciable Pedro Granja tiene capacidad para comunicarse. Pero admite que por su estilo está recibiendo ataques de trolls. “En este campo se requiere también muchos recursos económicos. Nosotros tenemos un equipo de compañeros jóvenes, pero sabemos que pasa por la colaboración de especialistas”.

Para Michelle Novillo, del Grupo Faro, hay que monitorear el gasto de campaña en redes sociales, de lo contrario se promueve la competencia desleal e inequitativa. Ellos lo hacen a través de Ecuador Decide, ya que más de un tercio del padrón es joven y usa las plataformas.

Your browser does not support the video tag.

Según Novillo es más que pautar en redes, implica que agencias de publicidad vendan datos para redireccionar mejor mensajes, segmentando edades, por ejemplo. “Hay experiencias internacionales”, dice y menciona a Trump y el escándalo Facebook- Cambridge Analytica, por el que se supo que la consultora usó información de usuarios de esa red, para crear anuncios políticos direccionados, en las elecciones de EE.UU.

Elecciones 2025: ¿Diego Borja podría conversar con ADN? Leer más

“Un principio de las redes es democratizar la información, pero si un candidato usa más recursos, tendrá más alcance”.

En esa línea, Fausto Camacho, experto electoral, dice que hay un paraguas: el numeral tres del artículo 219 de la Constitución, que le otorga al CNE la función de controlar la propaganda y el gasto electoral. “La visión del CNE es estrecha”.

Para el exconsejero Luis Verdesoto, el CNE solo evade su responsabilidad de controlar las redes. No está de acuerdo con que sus equipos se concentren en contar cuántos muros aparecen pintados con nombres de candidatos. Señala que se deben usar recursos tecnológicos para ver cómo están segmentando los mensajes para públicos más específicos; el uso de la neurociencia, las granjas de trolls y producción de videos.

“A destiempo”, para monitorear: CNE

La ciudadanía puede ser manipulada por las empresas que ofrecen servicios de trolls, incluso para desestabilizar y boicotear las campañas.

Andrés Hermann Investigador en Innovación y TIC

En julio de este año, la Dirección Nacional de Sistemas e Informática del CNE hizo un informe de viabilidad para desarrollar un sistema de monitoreo de medios digitales para las próximas elecciones generales.

Concluyó que para el pago del personal requerido y el desarrollo del software requerirían 652.800 dólares, sin contar con licencias API y equipos. Además, señalan que requerirían de ocho meses, por lo que “estarían a destiempo”.

EXPRESO consultó al CNE qué tipo de controles harán, en esta campaña, a las redes sociales. Pero hasta el cierre de la edición de este 5 de octubre de 2024 no hubo respuesta.

“Los candidatos sí deben buscar estrategias más allá de la conectividad para alcanzar a votantes”, subraya Andrés Hermann, investigador en el ámbito de la Innovación y las Nuevas Tecnologías de la Información. Lo dice porque las cifras del INEC muestran que no toda la población accede a Internet, mucho menos en las zonas rurales.

Pero Hermann acepta que a una parte del electorado se puede llegar a través de las redes sociales. En ellas, dice, se manejan estrategias, el storytelling, incluso información tergiversada, que se desata en redes.

Puso como ejemplo la versión de Andrés Arauz sobre la invitación del presidente Daniel Noboa a Yale. La campaña sucia también se hace en redes. “La ciudadanía puede ser manipulada, hay un aparataje de empresas, que ofrecen trolls, para desestabilizar y boicotear los procesos electorales”.

Calendario. Desde el domingo 5 de enero hasta el jueves 6 de febrero del 2025 se desarrollará oficialmente la campaña electoral. La primera vuelta será el domingo 9 de febrero.

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!