Jimmy Jairala: “No hay que tenerle miedo a la inversión privada”

Varios son los problemas que afronta Ecuador, y para Jimmy Jairala, presidenciable por Centro Democrático, erradicar la corrupción es uno de sus ejes. Para ello modernizará tecnológicamente las entidades públicas. Dice que lo que el actual régimen avance, él lo va a continuar. Reactivará el parque termoeléctrico.

Hoja de vida. Presidenciable por el movimiento Centro Democrático. Fue prefecto del Guayas (2009-2018), diputado nacional (2006-2007), ministro de Información (1992-1993). También fue subsecretario de Información y Comunicación (1992). Director general de Teleradio 1350 AM, desde 2019. Exconductor de televisión en TC (1981-2004). Expresidente de la Asociación de Propietarios y Criadores de Caballos.

- ¿Está consciente usted de qué país va a recibir de ser el ganador de los comicios 2025?

- Estoy tan consciente del país en el que estamos viviendo que por eso quiero ser presidente de la República, porque yo no me quiero ir de este país, yo no quiero que mis hijos se vayan del Ecuador; yo quiero que la gente deje de migrar, que es un problema sumamente grave por el que estamos pasando.

- ¿Qué país va a recibir?

- Voy a recibir un país con una deuda externa e interna de 86.500 millones de dólares. Un país que entre enero y septiembre pagó en deuda, entre intereses y capital, $ 7.500 millones. Un país que está en riesgo de caer en default porque la tercera parte de su presupuesto se consume en honrar la deuda. Por eso sostengo que el país, en este momento, ya es inviable si no se toman medidas y si no llega un presidente con una mano abierta para el diálogo; pero con un puño cerrado también para tomar esas medidas que seguramente a mucha gente le van a incomodar. Tenemos que trabajar para procurar la eliminación de las mafias que están enquistadas en las instituciones estatales, en las empresas públicas, que no son eficientes (…); tenemos que tratar de erradicar las mafias del Seguro Social (…).

- ¿Cómo va a eliminar las mafias del IESS y de las entidades públicas?

- La técnica moderna le permite manejar indicadores de rendimiento (KPI), que le ayuda a hacer un seguimiento de todos los procesos (…); es posible que sea una de las innovaciones en nuestro gobierno. Yo sí soy partidario, aunque sé que tenemos que esperar un año, de volver a plantear una reforma en la integración del directorio para que sean cinco y no tres las personas que decidan por la vida del 35,5 % de los ecuatorianos que estamos afiliados o jubilados (…). Lo fundamental es tratar de trabajar para terminar con estas mafias, para lo cual hay que tomar medidas drásticas, al igual que en las empresas públicas.

- ¿Cómo cuáles?

-Debe haber algún interés oculto u oscuro que no permite que las alianzas público-privadas se consoliden; entonces, hay que ver qué pasa. No puede seguir Petroecuador como está, por ejemplo. Petroecuador es una entidad que necesita un cambio de fondo (…), tenemos que pensar en que la política de Petroecuador tiene que empezar a creer en la necesidad de seguir explotando petróleo (…). El mundo va a depender 20 años más del petróleo, esa dependencia ha hecho que todos los países estén programando una transición ordenada, pero aquí estamos en pañales. Aquí no tenemos nada, ni siquiera tenemos luz. Nos faltan todavía dos hidroeléctricas importantísimas: Santiago y Cardenillo. El costo de ambas, $ 4.500 millones y $ 900 millones cada una, es muy alto y es el que nos permite introducir el sistema VOT: una concesión. No hay que tenerle miedo a la inversión privada.

Hay que montar la suficiente energía térmica en tierra para garantizar que no haya apagones. Hay que reponer eso.

- ¿Va a concesionar las hidroeléctricas?

- Las nuevas. Hay que ver si esas concesiones se pueden hacer a 30 o a 40 años, analizando en qué condiciones va a trabajar la empresa que ingrese. Y el Estado, reservarse la función de fiscalización, que es la que le corresponde en estos procesos.

- ¿Cree que fue un error el que el Estado no haya concesionado las hidroeléctricas?

-Es que aquí hay mucha gente que le tiene miedo a la intervención del capital privado y conozco que hay muchos proyectos privados que están descansando el sueño de los justos porque nadie se atreve a abrirles una puerta. Hay que empezar a abrirle una reforma profunda a Petroecuador porque no funciona, la refinería de Esmeraldas (está) trabajando a media llave, la de Libertad también con los mismos problemas.

- ¿Cómo va a luchar contra el contrabando de combustible?

- En la frontera entre Ecuador y Colombia hay 120 pasos irregulares. Entre Ecuador y Perú hay 180 pasos irregulares. ¿Sabe por qué es difícil combatir ese contrabando? Porque el negocio es tan grande que corrompe cualquier tipo de control que se ha utilizado hasta este momento.

No podemos abrir las puertas, sin control, a extranjeros que van a ocupar las plazas que los ecuatorianos aquí necesitan.

- ¿Cómo va a evitarlo?

- Es justamente el plan que estamos desarrollando, que lo vamos a presentar en el momento oportuno, pero sí hay formas de evitarlo.

- ¿Va a controlar los puertos?

- Por supuesto.

- ¿Cómo los va a controlar?

- Lo primero que hay que hacer es modernizar los sistemas de control en el puerto, porque todavía seguimos esperando los famosos escáneres.

- ¿Hay alguna gestión o proyecto que el actual régimen esté realizando y que usted mantendría?

- Todo lo que esté funcionando lo voy a mantener. Si hubiera sido el actual presidente, esos ocho proyectos térmicos que dejó el expresidente (Guillermo) Lasso, yo no los habría dejado dormir. Este es el país de la cero planificación.

