Carlos Rabascall: “Debo garantizar patrimonio de municipios, proveedores e IESS”

El país afronta varias crisis, entre ellas la energética, económica y de seguridad. Para Carlos Rabascall, quien busca llegar a Carondelet de la mano de la Izquierda Democrática, los problemas del Ecuador son culpa de Lenín Moreno, Guillermo Lasso y Daniel Noboa. Plantea qué planes implementaría en su administración.

Hoja de vida. Candidato presidencial por la Izquierda Democrática. Ingeniero comercial graduado en la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil. Excandidato a la Vicepresidencia de Ecuador en 2020. Expresentador de EcuadorTV. Fue director de Desarrollo Institucional de la extinta Secretaría Nacional de Desarrollo Administrativo (Senda).

- ¿Está consciente usted del país que recibirá si gana las elecciones de 2025?

- Más consciente que nunca. Estoy consciente de que cada año, en vez de ir solucionando los problemas, los vamos agrandando por la incapacidad que hay en la clase política de solucionar los problemas de forma democrática.

- ¿Qué país va a recibir?

- Un país complicado, con un encadenamiento de problemas (y) hay que resolverlo de forma integral. No puedo separar la economía de la producción ni del trabajo; tampoco (...) la economía de la producción, del trabajo y de la seguridad; tampoco puedo separar todos estos elementos de la equidad y, evidentemente, hoy tenemos dos elementos que son transversales (…): uno, el crimen organizado; dos, la crisis energética.

- ¿Qué piensa hacer en materia de la crisis energética?

- Esto es la consecuencia de que en el país no tenemos política de Estado. Por lo tanto, no tenemos la capacidad de previsión ni de trabajar en un Ecuador sostenible. Si el sector energético depende del crecimiento de la población y del consumo (…) tengo que crecer en generación, en transmisión y adecuar mi modelo de distribución, (de forma) que permita la inversión no solamente del Estado ecuatoriano, sino también la inversión del sector privado, llámese nacional.

- ¿En qué tipo de energía?

- Renovable, energía limpia; pero eso no significa que nuestros planes de contingencia, de emergencia, estén ligados a un parque termoeléctrico; entendiéndose que tiene que entrar en funcionamiento solo en casos de emergencia y urgencia, cuando hay escasez de fuentes de energía. En 2025, en nuestro gobierno, tenemos que entrar a adquirir o a construir una base de potencia termoeléctrica, que tenga una base de 250.000 MW. Antes hablaba de 200.000, pero hoy, como no sé qué esté haciendo el gobierno, prefiero hablar de 250.000 (MW) para que me dé un colchón. En paralelo, continuar con la construcción de nuevos proyectos de generación de energía, pero armando una combinación de ambas fuentes; (además) ver qué tipo de generación eléctrica limpia la puedo obtener de forma más rápida, con un volumen importante: la solar, la fotovoltaica, generar energía de la biomasa e ir diversificando la eólica, e ir a la de las olas.

Ecuador es un país de paso porque sus puertos quedan cerca de los centros de producción de cocaína de Colombia.

- ¿Eso lo haría a través de una total administración pública?

- Más allá de la administración, es la inversión privada porque el país no se puede limitar a la inversión pública, por una sencilla razón: el país, lamentablemente, hoy está atravesando una crisis de demasiada carga en la caja fiscal, es decir, mucha carga en la amortización y servicio de la deuda. Mucha carga en el sentido de que los tres últimos gobiernos le han quitado la plata a la salud, educación, empresas públicas, etc. Entonces, necesitamos la inversión privada (…) y darles la seguridad a esos capitales privados de que, primero, van a recuperar esa inversión; para lo cual vamos a necesitar construir modelos financieros que garanticen la recuperación, el pago, como los fideicomisos.

- Usted señalaba que va a trabajar en el rubro seguridad. ¿Qué va a hacer para erradicar la violencia? ¿Lo podrá hacer?

- Tenemos que trabajar a la interna, construyendo una institucionalidad de la seguridad, es decir, que haya una fuerza de seguridad preparada, articulada entre Fuerzas Armadas y Policías; pero no significa policializar a las Fuerzas Armadas, porque estaría sacándolas de las fronteras y me vuelvo vulnerable. Entonces, tengo que trabajar en el fortalecimiento de ambas instituciones.

- ¿A qué se refiere con fortalecimiento?

- Devolverle los recursos a la seguridad. Tenemos que trabajar en sistemas de inteligencia y contrainteligencia, recursos tecnológicos; en depurar, formar, capacitar y fortalecer a la Policía con un concepto de Policía Nacional y Policía Territorial que articulen y (así) nos podemos adelantar a los movimientos del crimen organizado. Entonces, tendríamos un mapeo de dónde están estas bandas dedicadas al microtráfico, que comienzan a aliarse con el sicariato. Tenemos que entrar a una política criminal que no existe.

Hoy en día, el narcotráfico se ha convertido en el mayor empleador del mundo; no podemos negar esa realidad.

- ¿Cómo va a fomentar la creación de nuevos empleos?

- Activando la cadena de pago. El gobierno se apropió de fondos, basta ver en la ejecución presupuestaría, y allí hay una responsabilidad de los tres últimos gobiernos. Entonces, les debes a los gobiernos autónomos descentralizados, les debes a los proveedores y a la Seguridad Social.

- Es decir, va a priorizar los pagos de deuda interna en lugar de la externa.

- Pero claro, es una responsabilidad. Si yo inyecto recursos económicos, eso me genera un efecto multiplicador en el consumo de las familias.

