¿Qué tan influyente puede ser una Asamblea conformada por suplentes?

Desde diciembre 2024, algunos legisladores suplentes acudieron al pleno, participaron de un par de sesiones, aprendieron la mecánica para votar, conocieron a los asesores de la bancada e incluso se tomaron unos minutos para pedir que les fotografíen en las curules, que ocuparán en el último tramo de enero de este 2025.

Su salto a la ‘titularidad’ durará menos de un mes, a partir del 23 de enero y seguramente hasta el 9 de febrero, día de las votaciones generales. Eso gracias a que hábilmente los asambleístas a quienes reemplazan decidieron que la vacancia se desarrolle entre el 8 y 22 de este mes, ya que buscan la reelección y evitan ceder el control por más tiempo.

Las bancadas en apuros, para confiar la jefatura

Alfredo Serrano, presidente del Partido Social Cristiano (PSC) y candidato a asambleísta, admitió que ha sido complicado encontrar a un jefe de bancada temporal, así como ubicar a los sustitutos. Algunos alternos también se están postulando a una curul como titulares y, en otros casos, van otra vez como suplentes.

Serrano se pregunta qué pasará con el Consejo de Administración Legislativo, ya que seis de siete miembros van por la reelección. Se trata de Viviana Veloz, de la Revolución Ciudadana (RC), quien es la presidenta; Otto Vera, del PSC, primer vicepresidente; Eckenner Recalde, de Acción Democrática Nacional (ADN), segundo vicepresidente; y los vocales Jorge Acaiturri (PSC), Diego Matovelle (ADN) y Alexandra Castillo (dejó Construye y ahora va con los socialcristianos).

¿Cómo funcionará el CAL?

Solamente Esther Cuesta, de la RC, no es candidata y se quedará sola. No habrá más miembros del Consejo de Administración Legislativa habilitados. No existen suplentes para ellos, así que Serrano pregunta: ¿con qué votos se aprobará el orden del día de las sesiones?, ¿cuál será la agenda de trabajo?, ¿será posible calificar proyectos de ley para enviarlos a las comisiones?

En el 2022, la vacancia legislativa fue entre el 19 de diciembre y el 2 de enero del 2023. Pero esta vez pesó el cronograma electoral, ya que 96 de 137 legisladores requieren concentrarse en la campaña, por lo que deberían pedir licencia entre el 5 de enero y el 6 de febrero.

La correísta Sofía Espín se encuentra entre los 96 asambleístas que se candidatizarán, pero ella terciará para ser suplente de Virgilio Hernández, en el Parlamento Andino.

El Código de la Democracia habla de licencia sin remuneración

Hasta el 19 de diciembre asambleístas como Ferdinan Álvarez, quien llegó con la Revolución Ciudadana y pasó a filas del oficialista ADN, analizaban la idea de no solicitar licencia. El 31 de diciembre del 2024, la bancada oficialista dijo en un comunicado que ni sus asambleístas ni el presidente Daniel Noboa estaban obligados a pedir licencia.

En el Código de la Democracia se estipula que los dignatarios que opten por la reelección inmediata al mismo cargo deberán hacer uso de licencia sin remuneración, desde el inicio de la campaña electoral.

No obstante, un dictamen de la Corte Constitucional del 2010 señala que en caso de una muerte cruzada, no se trataría de una reelección sino de completar el período regular.

Con ese argumento, desde el presidente hasta varios de sus legisladores buscan evitar pedir la licencia, a través de la cual se garantiza que como funcionarios, en la campaña no utilicen recursos públicos ni las horas en las que deberían trabajar.

Los suplentes pertenecen a otros partidos

Ferdinan Álvarez admitió que de tomar la licencia, ADN perdería una curul, ya que su suplente es militante de la Revolución Ciudadana.

En el oficialismo, varios asambleístas llegaron de otras bancadas. Es el caso de Nataly Morillo, ex-Construye, quien fue suplente de Patricio Carrillo; o por ejemplo Lucía Jaramillo, quien ganó su curul con el PSC, pero por su abstención y no rechazo al aumento del IVA, se le pidió dejar el bloque y, como se presumía, se alió con ADN. Su hermana Paola, alterna del PSC, dejó a los socialcristianos para asumir la dirección en Guayas del movimiento de Noboa.

En la ‘banca de alternos’ del PSC hay otros políticos que también se fueron con ADN, por lo que han hablado con quienes siguen en sus filas, para que nunca falten a las sesiones. Aunque todavía sigue sin estar claro qué tanto se podrá decidir en el tramo final de enero y las dos primeras semanas de febrero.

El testimonio

Yalena Avilés, de 30 años, es oriunda de Vinces, en la provincia de Los Ríos, y acudió por tres días a sesiones de la Asamblea en diciembre. Considera que permanecer como titular, aunque sea menos de un mes, será una oportunidad para aprender y darse a conocer. Ha sido alterna en la concejalía y espera un día llegar a la Alcaldía de su cantón.

Avilés, comunicadora de profesión, se ligó al PSC hace 12 años, luego de ser candidata a Miss Ecuador, en el 2016-2017. Así conoció al prefecto Johnny Terán. Además su padre ha estado en el servicio público.

“Soy leal al PSC. No creo en los camisetazos. Seré la primera mujer de Vinces que ocupará una curul. Para mí es un logro. Cuando estuve en la sesión del Pleno me di cuenta de la enorme responsabilidad que asumiré. Lo bueno es que mi bancada cuenta con un equipo completo de asesores, que nos apoyarán a los suplentes”, manifestó.

Un dato

El 9 de febrero se elegirá a 151 asambleístas. En el actual período son 137, pero subirá por el aumento de la población.

