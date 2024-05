Henry Kronfle: "Lo que pasó en Fiscalización ha saltado una alarma"

El presidente de la Asamblea Nacional, Henry Kronfle, indicó este 14 de mayo de 2024 que la situación sobre la presencia virtual de Ronny Aleaga en una sesión de la Comisión de Fiscalización es grave y que se está analizando el tema.

"Lo que ocurrió ayer (13 de mayo) en la Comisión de Fiscalización ha generado una alarma. Estamos estudiando el tema para luego discutirlo en el Consejo de Administración Legislativa (CAL)", explicó Kronfle horas después de que representantes de las bancadas reaccionaran cuestionando el hecho.

Lo más grave del asunto, según el titular del Legislativo, es que se interrumpió la comparecencia de la fiscal general Diana Salazar, una autoridad invitada, y se suspendió la sesión para recibir al exlegislador procesado en el caso Metástasis, Ronny Aleaga, en comisión general.

"Según las declaraciones de la presidenta de la Comisión (Pamela Aguirre), ella no había invitado a Aleaga, él solicitó comparecer. Sin embargo, alguien debió haberle proporcionado el enlace para conectarse, alguien aprobó esa comparecencia", evaluó Kronfle.

A su criterio, esa situación evidencia la intención de generar algún tipo de altercado. "Estamos investigando si hubo una violación del procedimiento legislativo", señaló el legislador.

¿Es legal que un prófugo de la justicia hable en la Asamblea?

“Jurídicamente no hay mucho que decir. Las comisiones generales son para escuchar a las autoridades por lo regular. Una persona procesada y prófuga no es normal que sea recibida en una comisión de la Asamblea Nacional, pero en la Ley de la Función Legislativa no hay una sanción para un caso como estos”, dice Stalin Raza, abogado constitucionalista.

Es legal, pero no común. Su opinión surge a partir del intento de la bancada correísta de que Ronny Aleaga hablara, desde la clandestinidad, sobre la confidencialidad de las investigaciones de la Fiscalía General, en la Comisión de Fiscalización de la Asamblea.

Esto provocó que fiscal General del Estado, Diana Salazar, se retirara este 13 de mayo de 2024 -de forma abrupta- de la sesión. En un comunicado emitido por Fiscalía se califica a la situación como un show: "Esto ha dejado en evidencia a todo un movimiento político, que continua valiéndose de argucias para tratar de seguir manejando la justicia y los tiempos políticos a su antojo. Esta vez lo hicieron -incluso- a través de un procesado del caso Metástasis".

