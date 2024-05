Ronny Aleaga: ¿Es legal que un prófugo de la justicia hable en la Asamblea?

“Jurídicamente no hay mucho que decir. Las comisiones generales son para escuchar a las autoridades por lo regular. Una persona procesada y prófuga no es normal que sea recibida en una comisión de la Asamblea Nacional, pero en la Ley de la Función Legislativa no hay una sanción para un caso como estos”, dice Stalin Raza, abogado constitucionalista.

Es legal, pero no común. Su opinión surge a partir del intento de la bancada correísta de que Ronny Aleaga hablara, desde la clandestinidad, sobre la confidencialidad de las investigaciones de la Fiscalía General, en la Comisión de Fiscalización de la Asamblea.

José Chalco-Salgado, abogado constitucionalista, opina diferente. Dice que sí se puede aplicar una sanción sobre la base del artículo 170, numeral 3, de la Ley de la Función Legislativa, en donde se habla de hacer un mal uso de las instalaciones y lesionar el prestigio de la institución. El castigo es la suspensión del cargo, sin remuneración, por nueve y hasta 30 días.

Legalmente no hay una norma que impida la comparecencia de procesados o prófugos de la justicia. Por eso el 24 de julio de 2021, la Comisión de Fiscalización, presidida por Fernando Villavicencio (+), permitió la comparecencia de Carlos Pólit, excontralor prófugo en Miami y sentenciado por el caso Odebrecht, en el juicio político contra el entonces contralor Pablo Celi de la Torre, entonces detenido.

La diferencia con la actuación de Pamela Aguirre, actual presidenta de la Comisión de Fiscalización, radica en dos hechos concretos. El primero es el factor sorpresa. En 2021, los legisladores de la mesa legislativa aprobaron con varios días de antelación las personas llamadas a comparecer, mientras que este 13 de mayo de 2024, a excepción de los legisladores de la Revolución Ciudadana, el resto denunció que nunca se les avisó la presencia de Aleaga, acusado de delincuencia organizada.

El 24 de julio de 2021, la Comisión de Fiscalización, presidida por Fernando Villavicencio (+) aprobó la comparecencia del Carlos Pólit, prófugo. Fernando Sandoval

La segunda diferencia fue el motivo. Pólit fue llamado para hablar de Celi y no sobre la actuación de la Fiscalía ni de su proceso judicial. Tampoco él dirigía una campaña de desprestigio en contra del sistema de justicia o de la fiscal Diana Salazar.

Para Germán Rodas, de la Comisión Nacional Anticorrupción, “la Comisión de Fiscalización debe ser un espacio para fiscalizar con seriedad los temas que le corresponden y no puede volverse tribuna de los que están procesados por la justicia” . Además, indicó que estuvo mal el permitir la palabra a Aleaga. “El intento de que comparezca un prófugo de la justicia para expresar su opinión sobre el funcionamiento de la justicia y el trabajo de Fiscalía demuestra el afán de enlodar la gestión y lo que se investiga en el caso Metástasis. Y pone de cuerpo entero a quienes implementaron este ardid repugnante”.

Simón Ordóñez, analista político, también señaló que más allá del trámite legislativo y su aspecto de legalidad “no sorprende que sean tramadas por este grupo político que se ha caracterizado por no actuar apegados a la ley ni a la ética”.

