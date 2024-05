Diana Salazar se retira por maniobra del correísmo, iban a recibir a Ronny Aleaga

Diana Salazar, fiscal del Estado, se retiró de forma abrupta de la sesión de la Comisión de Fiscalización tras una maniobra del correísmo en la que dieron paso a una solicitud para recibir al exlegislador Ronny Aleaga.

Aleaga iba a ser escuchado en comisión general, pero por problemas técnicos desde donde él se encuentra la conexión no fue posible y la presidenta de Fiscalización, Pamela Aguirre, suspendió la sesión.

La suspensión fue a las 11:13 de este 13 de mayo de 2024, luego de que se verificó que no se contaba con el cuórum requerido para reinstalar la sesión, solo quedaron cuatro miembros de Fiscalización: la presidenta Pamela Aguirre, Lenin Barreto, Sofía Espín y Ronald González.

La sesión había sido suspendida para recibir a Aleaga en comisión general. Barreto fue quien solicitó que se dé lectura al pedido de Aleaga para ser recibido y Aguirre dio paso al pedido.

Esto sucedió cuando la fiscal terminó de responder las preguntas de los legisladores Espín y Ramiro Vela. A Espín le reiteró que la investigación previa de León de Troya se acumuló al caso Encuentro, en el que se investiga el delito de delincuencia organizada. A Vela le dijo que sus preguntas no se referían a los temas por los que fue convocada.

Salazar expresó su desacuerdo sobre recibir a Aleaga

La fiscal salió al paso para expresar su desacuerdo para recibir a Aleaga. "He concurrido acá para responder por tres puntos, estamos discutiendo temas relativos con meter la mano a la justicia y si es que se trata de un prófugo de la justicia que se encuentra investigado, procesado, y sobre quien pesa una orden de prisión preventiva en el caso Metástasis, caso por el que no he sido llamada a comparecer, me va a disculpar. He respondido a las preguntas, pero si ustedes dan paso a esto, yo me voy a retirar porque no me voy a prestar para el show que quieren hacer los políticos sobre los casos, so pena de contaminar el caso Metástasis que en las próximas semanas se realizará la audiencia", advirtió la fiscal.

Dicho eso, Salazar agarró sus pertenencias y abandonó la sesión. Al mismo tiempo hicieron lo mismo los legisladores oficialistas Vela, Adriana García, César Umajinga y los socialcristianos Lenin Rogel y Luis Campi.

Diana Salazar se negó a escuchar a Ronny Aleaga. Asamblea Nacional

Aguirre dijo que para escuchar a Aleaga no se necesitaba cuórum porque la sesión estaba suspendida y procedió. Sin embargo, Aleaga no pudo conectarse a la sesión por fallas técnicas de origen.

Fiscal dice que juicio de extradición de Hernán Luque se suspenderá si no está presente

Diana Salazar comparecía sobre el caso León de Troya y La Madrina ante la Comisión de Fiscalización en la Asamblea Nacional desde las 09:00 de este 13 de mayo de 2024.

Salazar inició su comparecencia señalando que acudió para "responder por temas eminentemente procesales", no políticos.

Explicó que la investigación previa denominada como León de Troya inició el 13 de mayo de 2021, por un caso de tráfico de alcaloides, pero que después pasó a formar parte del expediente del caso Encuentro, formando una sola causa.

Diana Salazar en sesión. Asamblea Nacional

"Actualmente se encuentra señalada la audiencia de evaluación y preparatoria de juicio para los días 16 y 17 de mayo de 2024 y que será pública", señaló.

En esta audiencia la fiscal a cargo sustentará la acusación en contra de varias personas, entre ellas Hernán Luque Lecaro, quien fue delegado de la Presidencia de la República ante el Directorio de la Empresa Coordinadora de Empresas Públicas (EMCO). Este se encuentra detenido en Argentina.

La fiscal criticó que la reserva del caso se rompió porque hubo información que fue ventilada en la Asamblea. "Incluso los procesados en el caso Encuentro, han tenido la oportunidad de participar en las audiencias privadas, de escuchar los audios, que tan celosamente quieren acceder, de forma tan desesperada, porque hay que justificar de alguna manera alguna falla de la fiscal y que no la encuentran, entonces pueden dar fe los sujetos procesales de que nada se ha escondido", cuestionó.

