Granja sostiene que Noboa está inhabilitado para ser candidato, pero no lo impugnó

El candidato presidencial por el Partido Socialista Ecuatoriano, Pedro Granja, acepta que Daniel Noboa no se está presentando a la reelección. Y cita la sentencia 002-10-SIC-CC, de la Corte Constitucional, que resolvió que quienes fueron elegidos luego de la disolución de la Asamblea Nacional y la convocatoria a muerte cruzada no ejercen un primer período. Noboa está completando el período que le correspondía a Guillermo Lasso, subraya.

En ese contexto, Pedro Granja afirma que el Consejo Nacional Electoral (CNE) debió recordarle al actual presidente de la República que debía renunciar antes de intentar inscribir su candidatura. Y pide revisar el artículo 113, numeral 6 de la Constitución, que señala que no podrán ser candidatos a elección popular los servidores públicos de libre nombramiento y remoción, y los de periodo fijo, salvo que hayan renunciado con anterioridad a la fecha de la inscripción de su candidatura.

Los demás servidores públicos y los docentes, podrán candidatizarse y gozarán de licencia sin sueldo desde la fecha de inscripción de sus candidaturas hasta el día siguiente de las elecciones, y de ser elegidos, mientras ejerzan sus funciones.

Este miércoles 9 de octubre del 2024, en rueda de prensa, en Quito, Pedro Granja reiteró que si Noboa hubiera renunciado para inscribirse, podría presentarse por primera vez como candidato presidencial. E incluso podría ser electo y podría presentarse en 2029, a una hipotética reelección.

#AHORA | Pedro Granja, candidato presidencial del Partido Socialista, dice en rueda de prensa que supuestamente hay mafias de empresarios colombianos y ecuatorianos detrás de los apagones. pic.twitter.com/RSyQ3cVwGK — Diario Expreso (@Expresoec) October 9, 2024

Consultado, Pedro Granja dijo que no acudirá ante el Tribunal Contencioso Electoral (TCE), para denunciar este delito electoral, porque no confía en las autoridades locales. Cuestionó a Diana Atamaint y a Enrique Pita, presidente y vicepresidente del CNE y dijo que deberían renunciar por no cumplir con su papel de garantizar unas elecciones transparentes en Ecuador.

Sin embargo, consultado al respecto, el experto electoral, Daniel González explica que las prohibiciones están previstas en la Constitución desde el 2008 y todos los candidatos de período fijo, pero de elección popular, como el expresidente Rafael Correa, asambleístas, alcaldes y prefectos han sido candidatos. Después del 2020 se hizo obligatorio que pidan licencia. Existe la figura de la reelección.

González resalta que hay diferentes dignatarios de período fijo como los vocales del CNE o designadas por concurso, versus los que llegan por elección popular. Además, sobre la denuncia de Pedro Granja, el analista anota que los sujetos políticos que creen que se incumple una norma debieron objetarlo ante el CNE. "Tenían dos días, después de la inscripción de candidaturas, para impugnar. Había que sustanciar ante el CNE y el TCE, pero nada de eso se ha dado. La candidatura de Daniel Noboa está en firme y ya no habría nada que hacer".

