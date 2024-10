Atamaint sobre candidatura de Noboa: "Los que van a reelección deben pedir licencia"

Dice que la norma está escrita y que hay que esperar a ver qué pasa. La presidenta del Consejo Nacional Electoral (CNE), Diana Atamaint, dio detalles en una entrevista a Teleamazonas cómo culmina el proceso de inscripción de candidaturas, cuándo Ecuador tendría una lista oficial de candidatos y cuál es el camino a seguir con los funcionarios que aspiran a la reelección o a otros cargos.

Atamaint señaló, sin precisar datos sobre la candidatura del presidente Daniel Noboa, quien inscribió su candidatura para buscar la reelección, que la norma está clara y que hay que esperar a ver qué sucede: "Los funcionarios públicos que no van al mismo cargo o no buscan la reelección tienen que renunciar. Aquellas autoridades que ostentan el cargo al que van a la reelección deben pedir licencia sin sueldo para la época de campaña. Lo que suceda con uno u otro candidato, ya lo veremos más adelante", dijo Atamaint este 3 de octubre de 2024.

Sobre si la candidatura del presidente Daniel Noboa se enmarca en una reelección o no, dado que asumió la presidencia para terminar la administración del expresidente Guillermo Lasso tras disolver la Asamblea y convocar elecciones anticipadas, Atamaint señaló que es el Tribunal Contencioso Electoral (TCE) el ente encargado de definir qué figura aplica.

"La discusión ha surgido en redes sociales, entre expertos y juristas, pero nosotros, como autoridades electorales, no podemos pronunciarnos hasta que sucedan los hechos y tengamos que tomar una decisión. La ley está escrita, así que dejemos que las cosas ocurran... Cualquier circunstancia que deba considerarse será definida por el Tribunal Contencioso Electoral", afirmó Atamaint.

EL PROCESO ELECTORAL

El Consejo Nacional Electoral (CNE) ha anunciado que el proceso de inscripción de candidaturas se ha llevado a cabo con total éxito y sin contratiempos. En un esfuerzo por apoyar a las organizaciones políticas, se habilitaron más de 100 módulos a nivel nacional. Atamaint destacó el trabajo excepcional y profesional de los funcionarios y directores provinciales, quienes han contribuido a que la institución cumpla con las expectativas del país, ofreciendo un servicio tranquilo y transparente.

“Este proceso ha sido un éxito, y ya hay candidaturas que no han sido objetadas y que han sido calificadas en el CNE. Ahora toca esperar si no hay objeciones a las candidaturas de asambleístas nacionales, provinciales y del exterior, así como de parlamentarios andinos. La ley establece que, si no hay objeciones, procederemos a calificar en un máximo de 48 horas una vez notificadas las organizaciones políticas”, afirmó Atamaint.

Hasta el momento, cuatro binomios presidenciales ya han sido calificados, y el CNE está a la espera de que se cumplan los plazos establecidos para certificar que no se han presentado objeciones adicionales. Atamaint mencionó que “se ha mandado a subsanar un binomio presidencial porque hubo una declaración juramentada y faltaba una firma. Esto se puede subsanar en 48 horas para que el pleno lo pueda volver a tratar”.

La presidenta del CNE también hizo hincapié en los desafíos que enfrentan las organizaciones políticas, como la paridad de género y la inclusión de jóvenes. A pesar de estas dificultades, la mayoría de las organizaciones han inscrito las listas que participaron en las primarias.

Hasta la fecha, se han presentado:

16 binomios presidenciales

16 listas de asambleístas nacionales

494 de 496 listas de asambleístas provinciales y por circunscripción

32 de 40 listas de asambleístas para el exterior

15 de 16 listas de parlamentarios andinos

“De las 584 listas presentadas a nivel nacional para participar en las próximas elecciones, 543 han solicitado la calificación e inscripción de sus candidaturas”, concluyó Atamaint, asegurando que el CNE se alista "para unas elecciones transparentes y organizadas".

