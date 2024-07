Gobierno no debería minimizar las protestas sociales, es un riesgo

Masivas y unitarias, así fueron las movilizaciones del 4 de julio en contra de la política neoliberal del presidente Daniel Noboa en 23 provincias, según la Unión Nacional de Educadores, parte del Frente Unitario de Trabajadores (FUT). En Quito no se observó diversidad de organizaciones sociales como en movilizaciones anteriores.

José Villavicencio, presidente del FUT, dijo que la jornada fue exitosa y ratificó “el llamado para seguir en la lucha porque el 11 de julio nuevamente se incrementarán los precios de los combustibles”.

Su gremio se reunirá el lunes, 8 de julio a las 10:00, en la capital para discutir nuevas acciones. “El Gobierno no puede seguir jugando con la paciencia y las necesidades del pueblo”, según el dirigente. Espera la asistencia de varios sectores.

Asamblea extraordinaria de la Conaie

La dirigencia principal de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie) no participó en esta movilización de carácter nacional. Su agenda política, electoral y de movilizaciones se definirá en la asamblea extraordinaria fijada para el 19 y 20 de julio, en Quito.

Para su presidente Leonidas Iza, ser precandidato presidencial no impide efectuar una lucha en contra del incremento de los precios de combustibles.

⭕ #ATENCION

¡Sube la gasolina, sube todo!

La #CONAIE se mantiene en asambleas territoriales, ratificando la unidad de nuestra estructura organizativa y ejerciendo nuestro derecho a la resistencia contra el neoliberalismo impulsado por #DanielNoboa.#GasolinazoDeNoboa pic.twitter.com/gNAzZsOI9N — CONAIE (@CONAIE_Ecuador) July 4, 2024

Caroline Ávila, analista política, evaluó que fue una jornada de movilizaciones “modesta”. Pero esto no refleja una aprobación de la medida del Ejecutivo, sino una suerte de resignación de la población, que puede estar de acuerdo con los reclamos, pero no con las formas de manifestación, apuntó.

Hay procesos que requieren pausas y maduración, posiblemente esta movilización se trató de eso, señaló Ávila. Varios dirigentes enfatizaron en las calles que fue un calentamiento y que habría acciones progresivas.

No hemos tenido ningún llamado por parte del Gobierno. Vamos a continuar con las diferentes acciones para enfrentar su agresiva política. Nos reuniremos el lunes. José Villavicencio Presidente del FUT

Ávila no descarta que la ausencia de la Conaie pudo responder a una necesidad de protagonismo. Considera que la reivindicación de los subsidios puede ser usada como una plataforma electoral y por eso no ven necesario un desgaste en este momento con una movilización fuerte.

Esto se verá con lo que resuelva la Conaie en su asamblea, porque es un actor clave en las protestas, añadió. Sugirió al Gobierno no minimizar las acciones en las calles, sino dejar que aquello que no se encendió se termine de apagar.

“Las movilizaciones del 4 de julio no han tenido contundencia, pero son un llamado de atención a tomar medidas en un país que está luchando contra la delincuencia y la pobreza”, refirió Francisco Rocha, analista político.

Observa que la población está tolerando las medidas económicas y espera una salida democrática porque las dos últimas paralizaciones (2019 y 2022) le costaron mucho dinero a Ecuador.

El Gobierno tiene que valorar la actitud de la mayoría de los ecuatorianos de no salir a las calles, pero no como un triunfo, resaltó. Si, al contrario, “va a minimizar lo que significa la protesta, hay una lectura equivocada”, acotó. Si Ejecutivo y Legislativo no encuentran respuestas, no solo serán los grupos que se han manifestado, se sumará la otra parte del país que aún no ha protestado, advirtió.

Si el Gobierno minimiza la presencia del pueblo en las calles, va a ser peor, debería ser cuidadoso. Hay que esperar a ver qué pasa con la Conaie, un actor clave en movilizaciones, Caroline Ávila Analista política

Sugirió no burlarse de las protestas porque estas pueden crecer y agravar el país si se transforma en un paro, con la participación de la Conaie. “No se puede seguir jugando con la tolerancia”, concluyó.

Precios. Cada mes cambiará el costo de las gasolinas extra y ecopaís. La próxima actualización será el 11 de julio, el nuevo valor regirá desde el 12 de este mes.

