Leonidas Iza dice que no hace cálculos electorales previo a una movilización

La Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie) desarrollará una asamblea extraordinaria el 19 y 20 de julio de 2024 en Quito. Así lo confirmó su presidente Leonidas Iza en un medio digital.

La convocatoria tiene como objetivo abordar los siguientes puntos:

Discusión interna sobre reformas de los estatutos.

Análisis y toma de decisión frente a las políticas económicas del Gobieno, subsidios, propuestas tributarias y acuerdos con el Fondo Monetario Internacional.

Análisis y toma de decisión frente a la participación electoral, política de alianzas a nivel nacional.

Iza dijo que también se definirán las siguientes agendas y acciones “frente a todas las políticas que están devastando a nuestros pueblos”. Esto en relación al alza de los precios de los combustibles.

La Conaie no participó de forma activa en la movilización del 4 de julio, convocada por el Frente Unitario de Trabajadores.

Iza, como precandidato de Pachakutik

El presidente de la Conaie tiene el apoyo de sus tres regionales para ser precandidato presidencial para las elecciones del 2025. Pero la decisión sobre esto quedará definida en la asamblea extraordinaria, según el dirigente.

“Sea para bien, positivo, o sea para mal, negativo, los resultados que se generen, nunca vamos a dejar de luchar. Así que, yo no estoy calculando electoralmente”, señaló Iza.

Considera que una movilización no provocará una cuestión negativa. “En este momento, no se puede confundir una agenda electoral. Ah, si estás en una agenda electoral, entonces ¿no hay que luchar, no comemos, no hay pobreza? En este país no puede estar todo vinculado a la agenda electoral. Aquí se habla de derechos y justicia social”, refirió el presidente de la Conaie.

Además, cuestionó al viceministro de Gobernabilidad Esteban Torres por tener “incapacidad de debatir” con su organización social. “Van a ver cuando el pueblo se levante”, anticipó. Anteriormente, Torres dijo que el diálogo con Iza quedaba descartado por ser un precandidato.

