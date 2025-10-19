Expreso
Fuerzas Armadas se toman Buenos Aires
Efectivos militares junto al ministro de Defensa Gian Carlo Loffredo durante la operación en Buenos Aires, ImbaburaFuerzas Armadas del Ecuador

Fuerzas Armadas "se toman" Buenos Aires y destruyen más de 700 bocaminas ilegales

El operativo en Imbabura abarcó 187 hectáreas y estableció presencia militar permanente

Las Fuerzas Armadas realizaron un operativo de gran escala en Buenos Aires, provincia de Imbabura, para frenar la minería ilegal. La acción se concentró en los sectores Mina Vieja, Mina Nueva, Mina El Olivo y Esperanza de Río Verde, donde operaban diversas estructuras ilícitas.

El personal militar destruyó campamentos, procesadoras, poleas y otras instalaciones que sostenían la actividad minera. La intervención se extendió por varios días y combinó el uso de artillería pesada, morteros y apoyo aéreo con aeronaves de alas fijas y rotativas.

En total, la operación cubrió aproximadamente 187 hectáreas y permitió la destrucción de más de 720 bocaminas empleadas por organizaciones dedicadas a la minería ilegal.

Operativo militar y control del área

Se desplegaron 300 efectivos en la zona para garantizar la seguridad y el control del territorio. Este contingente permanecerá en el área mediante un destacamento fijo, con el objetivo de prevenir el resurgimiento de actividades ilegales.

El operativo se centró en neutralizar las estructuras de extracción y procesamiento de minerales. La acción incluyó la demolición de campamentos, poleas y otras infraestructuras que facilitaban la actividad ilegal, reduciendo su capacidad operativa.

El uso coordinado de artillería y apoyo aéreo permitió una intervención estratégica, abarcando los sectores más críticos de Buenos Aires. La magnitud de la operación refleja el tamaño de la actividad minera ilícita en la zona.

Contexto: declaración del presidente Daniel Noboa

Horas antes, el presidente Daniel Noboa aseguró que el Ejército seguirá ejecutando acciones contra la minería ilegal en el país. A través de su cuenta oficial de X, escribió: “No vamos a parar ante presiones o amenazas. Vivimos en un Estado libre, de derecho, fuerte contra el narco”.

Además, difundió un video donde se observan operaciones aéreas y terrestres en Buenos Aires, mostrando bombardeos y acciones contra estructuras vinculadas a la minería ilegal.

