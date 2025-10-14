Fiscalía confirma retorno de Wilson Toainga tras evento internacional: esto se sabe

La Fiscalía General del Estado emitió un comunicado este 14 de octubre para aclarar la situación del fiscal Wilson Toainga, luego de que circulara información sobre su paradero en el contexto actual del país.

Según el pronunciamiento, Toainga regresó al país el pasado 10 de octubre tras participar en la “II Conferencia birregional sobre inteligencia artificial y delincuencia”, organizada por el Programa de Asistencia contra el Crimen Organizado (Paccto). El evento reunió a representantes de América Latina y Europa para discutir el uso de tecnologías emergentes en la lucha contra el crimen.

La Fiscalía indicó que, desde su retorno, Toainga se encuentra ejerciendo sus funciones como máxima autoridad de la institución. Este pronunciamiento se da en un contexto de alta sensibilidad institucional, en medio de cuestionamientos públicos sobre la actuación de autoridades judiciales frente a casos de alto perfil y el manejo de la seguridad en el país.

Carlos Alarcón fue designado como el fiscal que reemplazará al subrogante Wilson Toainga.

La decisión final del fiscal subrogante Carlos Alarcón

Desde la salida de Diana Salazar en mayo de 2025, el país no cuenta con un fiscal general designado por concurso, lo que ha generado un vacío que se ha prolongado por más de cinco meses. Toainga asumió el cargo de forma subrogante, pero su ausencia temporal activó mecanismos de reemplazo que han sido objeto de controversia.

El Consejo de la Judicatura designó a Carlos Leonardo Alarcón como fiscal subrogante entre el 5 y el 10 de octubre, en medio de cuestionamientos sobre la independencia del proceso. Alarcón, conocido por liderar investigaciones contra figuras cercanas al poder político, como el alcalde de Guayaquil Aquiles Álvarez y el hijo de la exvicepresidenta Verónica Abad, fue elegido por unanimidad por los vocales del Consejo.

La incertidumbre se agrava por el retraso del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) en el concurso para elegir al nuevo fiscal general. El proceso, que debió concluir en abril de este año, apenas se encuentra en etapa preliminar. Mientras tanto, el presidente Daniel Noboa ha impulsado una propuesta de Asamblea Constituyente que podría modificar las reglas de elección de autoridades de control, incluyendo la Fiscalía.

