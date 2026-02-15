Falleció Édgar Aníbal Ponce Iturriaga, exembajador y líder sindical

Fue embajador en Cuba, presidió el IESS y dejó huella en el sindicalismo y el sector eléctrico

Édgar Aníbal Ponce Iturriaga tuvo una amplia trayectoria en la diplomacia, la seguridad social y el sindicalismo ecuatoriano.

La muerte de Édgar Aníbal Ponce Iturriaga fue confirmada el sábado 14 de febrero de 2026 en Ecuador. El exembajador y dirigente sindical tuvo una amplia trayectoria en la diplomacia, la seguridad social y el sector eléctrico. Su figura se mantuvo activa durante varias décadas en la vida pública nacional. Diversos sectores sociales expresaron mensajes de condolencia tras conocerse la noticia.

Ponce Iturriaga fue embajador de Ecuador en Cuba durante el gobierno de Rafael Correa. Además, ejerció como representante concurrente ante Jamaica en el mismo período. Su gestión diplomática formó parte de una etapa de estrechas relaciones bilaterales. También combinó esas funciones con responsabilidades en instituciones estatales estratégicas.

En el ámbito interno, presidió el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social y lideró el Tribunal de Garantías Constitucionales. Su paso por estas entidades lo ubicó en el centro de decisiones institucionales relevantes. Desde esos espacios intervino en debates vinculados a derechos y administración pública. Su nombre estuvo ligado a procesos de gestión en momentos clave.

Trayectoria en el IESS y el Tribunal de Garantías Constitucionales

Antes y después de su etapa diplomática, Ponce mantuvo presencia en el sector eléctrico ecuatoriano. Fue vicepresidente del Consejo Nacional de Electricidad (Conelec). También integró la directiva de la Empresa Eléctrica Quito. Desde allí participó en decisiones técnicas y administrativas relacionadas con el servicio eléctrico.

Su perfil no se limitó al ámbito institucional, ya que también destacó como dirigente sindical. Durante años fue una voz activa en la defensa de los trabajadores. Esa faceta marcó buena parte de su identidad pública. Compañeros y organizaciones recordaron su papel en espacios gremiales.

Además, fue autor del libro La esperanza en marcha, obra en la que plasmó parte de su pensamiento político y social. En los últimos años publicó análisis y opiniones en el medio digital Resumen Latinoamericano. A través de esos textos continuó interviniendo en el debate público. Su producción escrita reflejó su postura frente a coyunturas nacionales e internacionales.

Gestión en el sector eléctrico y legado sindical

El velorio de Édgar Aníbal Ponce Iturriaga se realiza en el Comité de Empresa de los Trabajadores de la Empresa Eléctrica Quito. El lugar está ubicado en las avenidas 10 de Agosto y Cuero y Caicedo, en Quito. Las honras fúnebres tendrán lugar en la Funeraria y Camposanto Monte Olivo. Este camposanto se encuentra en la avenida Simón Bolívar.

Familiares, colegas y organizaciones sociales difundieron mensajes de respeto tras confirmarse el fallecimiento. En redes y espacios gremiales se destacaron sus años de servicio público. Las expresiones coincidieron en subrayar su papel en la diplomacia y el sindicalismo. La noticia generó reacciones en distintos sectores vinculados a su trayectoria.

