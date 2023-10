La factibilidad de los planes de Noboa y González, sin convencer

Fortalecer la dolarización, crear un plan de pagos ante la deuda del Estado al IESS, equiparar la Policía Nacional son algunas de las propuestas en las que coinciden los candidatos a la Presidencia de la República, Daniel Noboa y Luisa González.

Sus planes de gobierno han sido expuestos a los electores. Sin embargo, aún existen dudas sobre la viabilidad de esos proyectos en la práctica.

(Lee también: El discurso y planes de los finalistas sobre educación y salud decepciona a expertos)

Para comparar cuatro ejes de lo planteado por los aspirantes a Carondelet, EXPRESO consultó a cuatro expertos para conocer si los planes podrán ser ejecutados en el corto tiempo que tendrán de gestión (18 meses).

Diego Pérez, experto en seguridad; Jorge Calderón, analista económico; Patricia Ortiz, experta en temas de Seguridad Social, y el consultor político y catedrático Francesco Aycart coinciden en que Daniel Noboa y Luisa González deben aterrizar sus planes de gobierno respecto al tiempo que tendrán en su mandato.

También tienen observaciones sobre los planes a ejecutar en caso de ganar el domingo.

Seguridad ciudadana

Daniel Noboa creará una Agencia Nacional de Inteligencia, dotará de uniformes y armamento a las fuerzas del orden. Militarizará las fronteras y aplicará un sistema transitorio de barcazas carcelarias para los reos más violentos. Utilizará insumos tecnológicos para vigilancia ciudadana.

El Nuevo Ecuador es un país seguro ✊🏼



No vamos a volver al pasado, porque #SinCorrupcion y #SinSobrePrecio estamos seguros que #AlcanzaLaPlata pic.twitter.com/HETjjlTYvo — Daniel Noboa Azin (@DanielNoboaOk) October 7, 2023

El CPCCS acoge decisión de la Corte Constitucional para evitar nuevas destituciones Leer más

Luisa González destinará 500 millones de dólares para dotar a la Policía con vehículos, motos, equipamiento de comunicación, armamento. Rehabilitará UPC, UVC, el ECU-911. Va a militarizar las cárceles, puertos y aeropuertos. Trabajará en coordinación con la Función Judicial.

Diego Pérez, experto en seguridad: "Esas propuestas no tienen un enfoque integral. Son planteamientos que quizás sonaron bien en algún ‘focus group’ y se los plantea como perspectivas de política pública sin ser (...) No se trata solo de dinero, sino de capacidad de ejecución (...) Lo de las barcazas no tiene ninguna capacidad efectiva práctica”.

Fortalecer la dolarización

El plan de Gobierno de Daniel Noboa señala que la protección de la dolarización es “crucial”, debido a que es un requisito indispensable para atraer la inversión local y extranjera, y para generar empleo. Indica que también es fundamental mantener la disciplina fiscal y la responsabilidad en la gestión de las finanzas públicas.

Para sostener el dólar en el Ecuador, González impulsará la economía con una inversión de 500 millones en créditos productivos. También indicó que aumentará la productividad y la producción, así como fortalecerá la industria nacional para que se incrementen las exportaciones y el empleo. Reiteró que su compromiso es “fortalecer la dolarización”.

¡Jóvenes, se vienen días mejores! 📊💙

👉🏻 Estamos comprometidos en impulsar la economía con una inversión de 500 millones en créditos productivos y reforzar la dolarización para respaldar la industria y revitalizar nuestra economía. #PorElBienDeTodos #LuisaPresidenta🇪🇨 pic.twitter.com/518kWysafn — Luisa González (@LuisaGonzalezEc) October 9, 2023

Jorge Calderón, analista económico: "“Si bien es destacable el fomento a la industria local y motivar el consumo, va a ser fundamental que se genere apertura comercial y atracción a la inversión extranjera para fortalecer la dolarización. Bajo esos criterios, el candidato Noboa tiene propuestas más enfocadas en mantener la dolarización”.

Seguridad social

El candidato por la alianza Acción Democrática Nacional (ADN) propone establecer un plan de pagos de la deuda que mantiene el Estado con el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Aseguró que no modificará la edad de jubilación de afiliados. Establecerá que la mínima pensión jubilar sea el salario básico unificado.

(También te puede interesar: Elecciones 2023: ¿A qué hora se entregarán los resultados de la segunda vuelta?)

La aspirante a la Presidencia por el movimiento Revolución Ciudadana sostuvo que garantizará el pago de las pensiones jubilares y que honrará la deuda del Estado con el IESS a través de un planteamiento de pagos. Dijo que aumentará la cantidad de aportantes mediante la generación de empleo formal.

Patricia Borja, experta en temas de Seguridad Social: “No veo planteamientos concretos y con el suficiente sustento. Ninguno de los dos candidatos han mencionado a quién designarían como representante del Ejecutivo en el Consejo Directivo del IESS, que eso es algo muy importante en términos de gobernabilidad”.

Educación superior

Elecciones 2023 | Correísmo vs Noboísmo: ¿lo mismo que hace 17 años? Leer más

Noboa impulsará las carreras telemáticas, con sistemas duales. ”También escuelas técnicas para que nosotros podamos darle la educación a cada uno de los jóvenes que aplican a un cupo universitario, sin la necesidad de un preuniversitario”. Fomentará los centros de desarrollo de carrera, y habrá acompañamiento al estudiante.

Luisa González explicó que devolverá el presupuesto de 180 millones de dólares a las universidades, pero “vinculado al aumento de cupos”. La candidata también anunció la creación de los CIU (Ciclo Inicial Universitario), como una medida alternativa al examen de ingreso a los centros de estudios superiores a nivel nacional.

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!