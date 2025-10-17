Explosión en La Bahía: la Asamblea llama a Aquiles Álvarez y a ministros de Noboa

La Comisión de Garantías Constitucionales, de mayoría correísta, fiscalizará el atentado ocurrido en la ciudad de Guayaquil

El alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, durante la sesión solemne del 9 de octubre de 2025.

La Comisión de Garantías Constitucionales, controlada por el correísmo, convocó a varias autoridades —entre ellas el alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, y ministros del Gobierno del presidente Daniel Noboa— para la fiscalización del atentado con explosivos ocurrido en La Bahía de Guayaquil.

Según informó el presidente de la mesa legislativa, el asambleísta correísta Jaime Estrada, la convocatoria responde a las dudas que se han generado alrededor de la actuación de la Fiscalía General del Estado y la justicia en este caso, ocurrido a inicios de junio de 2025.

"Que se haya dejado en libertad al principal sospechoso de la bomba en La Bahía de Guayaquil, no significa que no haya nada más por descubrir. ¡Muchas coincidencias ! Debemos investigar para conocer la verdad!", publicó Estrada en su cuenta de X.

Cuatro meses después del atentado en La Bahía, Iván Ballesteros vuelve a la escena, ahora por su liberación. La Fiscalía se abstuvo de formular cargos, desatando nueva polémica. 👉 https://t.co/utWxPq5IZY pic.twitter.com/NFiYJVYFlk — Diario Expreso (@Expresoec) October 16, 2025

La lista de autoridades convocadas por el atentado en La Bahía

Estrada adelantó que entre los convocados a la Comisión de Garantías Constitucionales está el alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez; el gerente general de Segura EP, Alex Anchundia; el fiscal provincial del Guayas, René Astudillo; y más.

La lista de autoridades de Guayaquil y el Gobierno convocadas es:

John Reimberg, ministro del Interior

Zaida Rovira, ministra de Gobierno

Gian Carlo Loffredo, ministro de Defensa

Aquiles Álvarez, alcalde de Guayaquil

Alex Anchundia, gerente general de Segura EP

Pablo Dávila, comandante general de la Policía Nacional

Pedro Javier Abril, director de la Agencia Nacional de Tránsito

René Astudillo, fiscal provincial del Guayas

Margorie Escobar, fiscal que emitió dictamen abstentivo

La mesa legislativa, además, recibirá en comisión general al abogado y excandidato presidencial Pedro Granja, al representante de la Comuna de Barrios de Guayaquil, Luis Palma, y a la representante de la empresa Industrial Molinera, Verónica Barreda.

Que se haya dejado en libertad al principal sospechoso de la bomba en la Bahía de Guayaquil, no significa que no haya nada más por descubrir.



¡ Muchas coincidencias ! Debemos investigar para conocer la Verdad!



He solicitado desde la Comisión de Garantías Constitucionales… pic.twitter.com/hzGB4vS96V — Jaime Estrada Medranda (@JaimeEstradaM) October 17, 2025

