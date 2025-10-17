Expreso
ALCALDE AQUILES ALVAREZ SESION OCTUBRE 2025
El alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, durante la sesión solemne del 9 de octubre de 2025.CHRISTIAN VINUEZA/EXPRESO

Explosión en La Bahía: la Asamblea llama a Aquiles Álvarez y a ministros de Noboa

La Comisión de Garantías Constitucionales, de mayoría correísta, fiscalizará el atentado ocurrido en la ciudad de Guayaquil

La Comisión de Garantías Constitucionales, controlada por el correísmo, convocó a varias autoridades —entre ellas el alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, y ministros del Gobierno del presidente Daniel Noboa— para la fiscalización del atentado con explosivos ocurrido en La Bahía de Guayaquil.

Según informó el presidente de la mesa legislativa, el asambleísta correísta Jaime Estrada, la convocatoria responde a las dudas que se han generado alrededor de la actuación de la Fiscalía General del Estado y la justicia en este caso, ocurrido a inicios de junio de 2025.

"Que se haya dejado en libertad al principal sospechoso de la bomba en La Bahía de Guayaquil, no significa que no haya nada más por descubrir. ¡Muchas coincidencias ! Debemos investigar para conocer la verdad!", publicó Estrada en su cuenta de X.

La lista de autoridades convocadas por el atentado en La Bahía

Estrada adelantó que entre los convocados a la Comisión de Garantías Constitucionales está el alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez; el gerente general de Segura EP, Alex Anchundia; el fiscal provincial del Guayas, René Astudillo; y más.

La lista de autoridades de Guayaquil y el Gobierno convocadas es:

  • John Reimberg, ministro del Interior
  • Zaida Rovira, ministra de Gobierno
  • Gian Carlo Loffredo, ministro de Defensa
  • Aquiles Álvarez, alcalde de Guayaquil
  • Alex Anchundia, gerente general de Segura EP
  • Pablo Dávila, comandante general de la Policía Nacional
  • Pedro Javier Abril, director de la Agencia Nacional de Tránsito
  • René Astudillo, fiscal provincial del Guayas
  • Margorie Escobar, fiscal que emitió dictamen abstentivo

La mesa legislativa, además, recibirá en comisión general al abogado y excandidato presidencial Pedro Granja, al representante de la Comuna de Barrios de Guayaquil, Luis Palma, y a la representante de la empresa Industrial Molinera, Verónica Barreda.

