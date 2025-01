Elecciones Ecuador 2025: Objetivos de los futuros asambleístas

Las quejas por el actuar de la Asamblea Nacional siempre ha existido. Sin embargo, ¿cuál es el rol que más ha descuido esta? Los cuatro postulantes al Palacio Legislativo se pronuncian al respecto e indican cuál es, de acuerdo con su criterio.

Para Victoria Desintonio, candidata a la Asamblea por el distrito 2 de Guayas, por Revolución Ciudadana, el Legislativo se ha despreocupado de la fiscalización; ha “mirado a otro lado”, permitiendo que el sistema de salud esté desabastecido, que el Gobierno reduzca $ 1.000 millones en este último trimestre y que la ejecución presupuestaria sea del 30 %. “Esto se tuvo que observar y fiscalizar” y “un enjuiciamiento político al encargado del Ministerio”.

Pero esto no se hizo, a juicio de Jorge Sánchez, candidato Nacional a la Asamblea, por Izquierda Democrática, por el “camisetazo”. Varios asambleístas salen de sus tiendas políticas para “engrosar las filas del gobierno”. Esto afecta la independencia de funciones del Estado, ya que, no tenemos un poder legislativo independiente que oportunamente fiscalice al Ejecutivo, no cuando este fenezca, porque a tiempo, hace cambios en la política pública.

Para Juan Fernando Flores, candidato Nacional a la Asamblea, por CREO, la Asamblea ha errado al desconectarse de la gente, ya que proponen decretar días alusivos a alguna actividad, pero no se centran en discutir en reformas como al COIP para que no haya jueces corruptos.

Es por esto por lo que Daniel Vaca, candidato a la Asamblea por el distrito 2 de Pichincha, por RETO, cree que la Asamblea debe hacer mea culpa y reconocer que algo está haciendo mal porque la gente no confía en esta función del Estado; es la dignidad que menos popularidad tiene. “Hay que buscar la conexión con el pueblo”.

PREGUNTA: Mencione tres proyectos de ley que va a promover de llegar a la Asamblea.

Victoria Desintonio, candidata a la Asamblea por Guayas, distrito 2, por RC

“Las leyes deben crear política pública”

Fortalecimiento de la institucionalidad. Para erradicar la corrupción hay que fortalecer el servicio tributario. No podemos permitir que más de 500 empresarios a escala nacional le deban más de $ 2.000 millones al país, entre ellos, el Grupo Noboa, quienes tienen una deuda aproximada de $ 90 millones. Tenemos que prevenir la evasión tributaria, para ello se debe fortalecer a través de leyes para generar una política pública que cree un candado que le permita al gobierno de turno cobrar, no por afinidades con los grupos económicos de poder, sino por afinidades directamente con el Estado y con la gente. Ese dinero se requiere para la educación, seguridad y para salir de la crisis energética. Alivio financiero. Una vez que se logre recaudar estos $ 2.000 millones que estos grupos empresarios le deben al país, se puede tener liquidez en el Estado. De esta forma, se puede generar un alivio financiero, a través del refinanciamiento de créditos educativos, agropecuarios y de consumo a las familias ecuatorianas. Ellos tuvieron que endeudarse pagar un generador o porque su hijo no pudo ingresar a la universidad y en ese momento le tocó pagar una educación privada. Generar producción y empleo. Esto se logra a través de la economía popular y solidaria (EPS), dando créditos que permitan a la EPS que genera una economía circular y redistribución de la riqueza; con esto se combate directamente la pobreza en el país.

Daniel Vaca, candidato a la Asamblea por Pichincha, distrito 2, por RETO

“Dar la dignidad a los ecuatorianos”

Derecho a la repatriación. Fui inmigrante por más de 12 años, en Madrid, España; cuando un compatriota fallecía se hacían los conocidos hornados solidarios, porque repatriar un cuerpo es oneroso y muchos ecuatorianos no tienen porque sobreviven en otros países. Por lo que proponemos poner una pequeña tasa, alrededor de $ 5, que se cobre cuando se saque este documento, así se podría cubrir estos gastos. Industria musical. En Ecuador no hay una industria que potencie a los artistas. Es triste escuchar que Ecuador no exporta artistas. Además, los cobros por presentación artística no son equitativos en el país; una vez compartí escenario con Oscar de León y Chino y Nacho. Oscar de León cobró $ 150.000; Chino y Nacho, $ 95.000 y a mí me pagaron $ 1.200. Esto no es justo. Propongo que se cree una ley que establezca que se paguen precios justos a los artistas ecuatorianos. Cuidado animal. Hay una gran cantidad de perros abandonados en el país y los grupos civiles se están encargando de recaudar fondos para su alimentación, esterilización y para cubrir otras necesidades que tienen los animales; pero esto debería reformarse a través de una ley que permita que a través de una recaudación tributaria a la empresa privada se obtengan los fondos para que el Estado pueda hacerse cargo de esta cobertura y que sea administrado por los grupos civiles especializados del país.

Juan Fernando Flores, candidato Nacional a la Asamblea, por CREO

“Eliminar a los grupos de maletín”

Fortalecer las tiendas políticas. Hay que fortalecer la institucionalidad de las tiendas políticas, para ello hay que reformar el Código de la Democracia y su aplicación sobre los sistemas de partidos para que estos no se vendan al mejor postor a vísperas de los comicios y haya verdaderas democracias internas, sino que tengamos grupos serios, para que los candidatos que hace poco fueron de izquierda hoy sean de derecha o viceversa, o rellenen a última hora las candidaturas. Fortalecer a la Asamblea. Para ello hay que reformar la Ley Orgánica de la Función Legislativa para que la Asamblea brinde un proceso transparente de cómo se van a conformar las bancadas legislativas, porque los asambleístas que llegan en minoría y sin una tienda política son los primeros tentados a aliarse a alguna posición. Pero una vez consolidada la bancada, no se puedan hacer cambios y que se prohíba hacer camisetazos. Reformas al sistema eléctrico. Para fortalecer la economía en el país hay que resolver la crisis energética, ya que hasta el día de hoy no se lo ha solucionado. Esta reforma al sistema eléctrico, a través de una ley que permita abrir el monopolio de CELEC al sector privado para que pueda aplicar nuevas formas de energía, con sentido de responsabilidad social; garantizando gozar de energías limpias, permitirá que la producción pueda retomarse y se fortalezca el empleo. Esto ya se aplicó en en Colombia hemos visto los resultados.

Jorge Sánchez, candidato Nacional a la Asamblea, por ID

“A actuar en la Asamblea a tiempo”

Justicia. Hay que tratar la independencia de las funciones del Estado, principalmente el de la Fiscalía General del Estado; es necesario que esta entidad cuente con una autonomía administrativa, ya que en este momento el nombramiento de fiscales provinciales depende del Consejo de la Judicatura. Además, este organismo requiere tener su propio cuerpo de investigadores y policías, para que sus resultados sean independientes de las otras funciones del Estado. Eliminar la tramitología. En el gobierno de Lenín Moreno, la Asamblea colaboró para que saque algunas leyes para generar empleo; hubo una ley de promoción de inversiones, otra para la reactivación económica. En el régimen de Guillermo Lasso se creó una nueva ley de promoción de inversiones y otra de creación de empleo. Todas apuntando, entre comillas, a la generación de trabajo, pero muchas de ellas apuntaron más bien a perdonar a ciertos acreedores del Estado. Para generar trabajo no solamente es necesario ley, es necesario eliminar una tramitología porque es realmente perversa y agresiva para los inversionistas. Por ello, una iniciativa en este campo es crear por ley una oficina que se encargue exclusivamente de toda la tramitología para que la inversión se dé. Inversión. Crear una ley que permita tipificar la no ejecución presupuestaria en todas las áreas del Estado, con sus excepciones, como omisión dolosa; para que ello vaya al campo penal.

