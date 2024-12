Elecciones Ecuador 2025: Ofertas de candidatos al Legislativo

En cada periodo, la Asamblea Nacional emite nuevas leyes. Sin embargo, ¿esta debe concentrarse en emitir más leyes o dar seguimiento y evaluación del cumplimiento de las leyes en vigor?

Para Gabriel Martínez, candidato a la Asamblea por Guayas, distrito 2, por el partido SUMA, sostiene que hay una gran cantidad de normativas por lo que cree que lo que se debiera hacer es “básicamente reformar las leyes ya existentes”. Pero a su vez se debe revisar qué normas que no han cumplido con su objetivo, entre ellas la Ley No Más Apagones. A su juicio, esta normativa ha sido inocua, ya que no tuvo un sentido práctico ni en la industria eléctrica ni en el sector energético del país.

En cambio, a criterio de Amanda Hidalgo, candidata a asambleísta por el distrito 2 de Guayas, por el Partido Social Cristiano, no ha existido reformas de cuerpos normativos muy importantes. Es por eso por lo que es menester que las leyes que traten un mismo tema sean agrupadas para que el trabajo parlamentario sea más eficiente. No obstante, no se debe satanizar una propuesta, que puede ser buena, solo por el partido que la proponga, sino que se debe aprobar lo bueno y dividir lo malo, que pueda afectar a la mayoría de los ciudadanos.

Por otro lado, Inés Santos, candidata a la Asamblea por Guayas, distrito 1, por Pachakutik, señala que el Legislativo debe ofrecer un acompañamiento a la gente para que las leyes tengan un mejor resultado, ya que, en territorio, esta no se cumple.

Lenín Duque, candidato a la Asamblea por Guayas, distrito 1, por Centro Democrático, por su parte, cree que los legisladores deben hacer reformas integrales a las normativas, como al Código de Trabajo, y, a su vez, fiscalizar. “No nos podemos quedar estancados”.

PREGUNTA: Mencione tres proyectos de ley que va a promover de llegar a la Asamblea

Inés Santos, candidata a la Asamblea por Guayas, distrito 1, por PK

“Se debe buscar el bien de la sociedad”

Conectividad. Más que es un derecho, hoy en día es una necesidad. Muchos chicos se ven obligados a dejar sus sitios de estudios, debido a la situación de inseguridad que se vive en varios sectores vulnerables; varios de ellos, para no abandonar sus estudios, se preparan de manera virtual. Sin embargo, a veces no pueden acceder al Internet. Es por eso por lo que se debe fiscalizar el Ministerio de Telecomunicaciones; si se garantiza el acceso habrá menos deserción estudiantil. Social. Soy una persona que trabaja en lo social y sostengo que se debe fiscalizar a todos los ministerios para que expongan y entreguen información sobre qué trabajo están haciendo y rindan cuentas. He trabajado en la comunidad y trabajamos mucho, pero no vemos resultados de estas entidades gubernamentales, entre ellas al Ministerio de Salud y el de Educación; la comunidad es la que hace brigadas médicas, porque no encuentran nada en los centros de salud y en muchos sitios hay casos de desnutrición y de anemia. Vivienda. Hay muchos casos donde las personas trabajan toda su vida y adquieren grandes deudas para tener una vivienda, pero si por algún motivo quedan desempleados o pasan por alguna emergencia se ven obligados a abandonar su casa, porque los bancos comienzan a absorberlos con cuentas súper grandes. Es por esto por lo que buscaremos que se le dé un acompañamiento o se les den cuotas extra para que no pierdan sus inversiones.

Amanda Hidalgo, candidata a la Asamblea por Guayas, distrito 2, por PSC

“La Asamblea debe dar gobernabilidad”

Reforzar el sistema judicial. Hay que evitar la liberación de delincuentes. Nuestro actual sistema requiere varias reformas, por ejemplo, tenemos que extender la responsabilidad sobre los jueces que liberan a delincuentes. Además, tipificar la emisión de fallos donde se demuestre una culpa, un dolo al beneficiar a delincuentes. También modificar el prevaricato, en el artículo 286 del COIP, para poder retirarle la investidura de juez a aquellos que liberen delincuentes. Imprescriptibilidad de delitos sexuales. Vía referéndum, en la consulta popular de 2018, se determinó la imprescriptibilidad de los delitos sexuales contra menores, pero hay que extender el rango etario de las víctimas porque este delito, ya que afecta también a los ciudadanos en general. Por otro lado, en la vía judicial existen mecanismos para extender la prescripción de estos delitos y que los violadores queden impunes. Debemos modificar eso para que ya no puedan prescribir y las víctimas, a pesar del tiempo, puedan hacer ejercicio fundamental de sus derechos y su defensa. Laboral. El sistema actual es tan rígido que complica la contratación y la liquidación; es un gran obstáculo para los emprendimientos emergentes y para la formalidad de las pymes. A su vez, deja a mucha gente por fuera del marco normativo y por ende de la protección de sus derechos es por esto que es menester la implementación de nuevas modalidades contractuales por horas.

Gabriel Martínez, candidato a la Asamblea por Guayas, distrito 2, por SUMA

“Hay que reformar las leyes existentes”

Reformar la Ley Orgánica de Educación Intercultural. Debe ser obligatorio que se impartan conocimientos técnicos en el estudio secundario porque es importante que los alumnos salgan con una preparación práctica, algo que les permita emprender, o tener un empleo, o para poder generar algún nivel de ingreso después de terminar el colegio, ya que varios no logran conseguir un cupo en la universidad y al no tener una habilidad no pueden sostenerse. Reformar Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública. Es importante hacer acciones para mejorar la competencia y prevenir el lavado de activos en la obra pública. En Metástasis, varios municipios participaron o sacaron concursos con 0 % de anticipo. Para contrarrestar eso debe ser obligatorio que se dé un 30 % de anticipo y que haya más participación del sector de las empresas medianas. Que se vuelva a solicitar la garantía de seriedad de oferta para que se evalúe a quiénes participan y no entre una empresa de papel y que gana concursos millonarios. Reforma a la Ley del IESS y al BIESS. El BIESS debe dejar de financiar de manera permanente el gasto público y el gasto corriente del gobierno central. Hay que poner un límite a esa entrega, a ese financiamiento. Por otro lado, permitirle al BIESS que financie proyectos de infraestructura sanitaria para los municipios, que obviamente tengan capacidad económica para solventarlo.

Lenín Duque, candidato a la Asamblea por Guayas, distrito 1, por CD

“Hay que hacer reformas integrales”

Trámite de visto bueno. Esto se lo utiliza como una herramienta para amenazar a los trabajadores. Es un trámite administrativo que se lleva a través del Ministerio del Trabajo y su eliminación impactará muy significativamente en aquellos trabajadores que hoy tienen empleo pleno, porque van a trabajar tranquilos. Asimismo, el empleador va terminar el contrato por causa justa y será un juez del trabajo el que decida si el contrato culminó de manera legal o no. Juicio laboral. Se debe hacer una reforma integral al Código del Trabajo, que data de 1938. Actualmente, el Código Orgánico General de Procesos (COGP) establece cuál es el procedimiento de los juicios laborales, así como de materia civil, como familiar. Esta es otra amenaza de los empleadores, ya que le dicen al trabajador: fírmame la renuncia, yo te voy a pagar tanto, porque si no nos vamos a juicio y te demora cuatro o cinco años. Es por esto por lo que el Código del Trabajo debe tener su propio procedimiento para evitar los largos juicios laborales. Vigilar fiscales. Fiscal corrupto y vago se va a la casa. Es evidente que hoy, al menos en temas de delincuencia organizada, en narcotráfico, los fiscales si no acusan, no los culpan, si su dictamen es abstentivo, ¿qué ocurre? Nada, porque los jueces no pueden declararlos culpables. Por eso hay que vigilarlos a través de una auditoría procesal. De esta forma, vamos a quitar y a borrar la impunidad en la justicia, y evitar la corrupción.

