La guerra de encuestas electorales en Ecuador: ¿Realidad o espejismo político?

Hasta el jueves 30 de enero, en Ecuador podrán difundirse las encuestas electorales. Sin embargo, ¿qué rol están ejerciendo en el elector? La votante Teresa Mora no gusta de revisar las encuestas porque algunas “no entregan datos válidos”. Señala que a su criterio “unos pocos dicen lo que es y otros no, sino lo que prefiere la mayoría”. Por otro lado, no le convence el tamaño de la muestra, lo que le genera un punto de conflicto.

Sin embargo, para el ciudadano Darwin Muñoz, las encuestas le dan una perspectiva de cómo va el candidato de su predilección en referencia a la figura del correísmo. Además, lo pone a pensar sobre qué puede hacer para ayudar a incrementar la intención de voto de su presidenciable favorito.

¿Las encuestas tienen un efecto en el electorado?

A criterio del analista político Giuseppe Cabrera, las encuestas terminan teniendo una “suerte de influencia” en el electorado, aunque ese no sea su propósito, porque a la gente no le gusta votar por perdedores. Además, expone que, cuando las encuestas grafican que alguien ha logrado crecer, esa figura termina, incluso, obteniendo mejores resultados de lo que les daban, debido a que la firma no puede medir a las personas que tomaron su decisión a último momento, ya que en ellos influyó esa medición, dice.

Al momento de escoger a quién dar mi voto, prefiero guiarme por sus propuestas y ver cuál es la más apta para solucionar los problemas más graves del país. Teresa Mora Ciudadana

A su vez, las mediciones solidifican un discurso político en torno a dos opciones electorales y descartan a los otros contendores, expone el analista electoral Alfredo Espinosa. Además, a su juicio, las encuestas lo que están haciendo es reafirmar “la posición de un presidente-candidato totalmente acorazado e inmune a cualquier tipo de ataque”.

Aún así, para Espinosa, las encuestas tienen un efecto en el voto blando, en aquellos que todavía no saben por quién sufragar. Por lo que, bajo el esquema de que solo hay dos alternativas y de que hay que apostar por el voto útil, entonces, inciden, de alguna manera, en la decisión de los electores.

La influencia de la política en los estudios

Para Álvaro Marchante, experto en campañas políticas y gerente general de la encuestadora Comunicaliza, no hay mucha evidencia científica de que las encuestas influyan en el voto; sin embargo, añade Francis Romero, director ejecutivo de la firma Click Research, quienes desarrollan las campañas políticas creen que sí influyen en la decisión del votante, por lo que exponen las de su conveniencia como una estrategia.

Posiblemente, incidan en algunos electores que todavía no saben por quién votar; pero hay que recordar que las encuestadoras también tienen un interés. Alfredo Espinosa Analista electoral

Es por eso, por lo que ambos coinciden en que, en los dos últimos días antes del 30 de enero, ha existido una proliferación y una guerra de encuestas. Estas, afirma Romero, son promulgadas por los políticos, por lo que los valores son afines a ellos y, a su vez, generan que la ciudadanía desconfíe de las encuestas porque difieren con otras y/o porque no se acercan a los resultados electorales finales.

Por otro lado, genera que haya mayor agresividad en redes, en el momento en que una encuestadora muestra resultados que no favorecen a la figura favorita, expone Marchante. Y es que no hay que olvidar que varios de estos estudios son financiados por los actores políticos, aclara Espinosa. A pesar de ello, Cabrera sostiene que muchos suelen decidir su voto durante el silencio electoral.

