¿Qué es el voto facultativo y quiénes pueden ejercerlo en Ecuador?

Los adultos mayores forman parte del grupo de ecuatorianos que no están obligados a sufragar.

El voto es un pilar fundamental de la democracia. En Ecuador, la legislación electoral establece su obligatoriedad, aunque contempla excepciones para ciertos ciudadanos, tal como se detalla en el Código de la Democracia.

Para las elecciones generales del 9 de febrero de 2025, 13’736.314 ecuatorianos están llamados a las urnas, pero no todos tienen la obligación de sufragar. Un grupo específico de votantes goza del derecho al voto facultativo, un mecanismo que refleja la flexibilidad e inclusión del sistema electoral.

¿Qué es el voto facultativo?

El voto facultativo es una modalidad que permite a ciertos ciudadanos elegir si desean o no ejercer su derecho al sufragio. A diferencia del voto obligatorio, que implica sanciones para quienes no lo cumplan, esta opción no conlleva ninguna penalización. Es una herramienta que reconoce las distintas realidades de las personas y busca fomentar la participación desde un enfoque voluntario y consciente.

¿Quiénes pueden ejercer el voto facultativo en Ecuador?

En Ecuador, el voto facultativo está dirigido a los siguientes grupos:

Jóvenes de 16 a 18 años: Aunque la mayoría de edad legal en Ecuador se alcanza a los 18 años, la Constitución permite que los adolescentes de 16 y 17 años participen en las elecciones. Esta medida busca incentivar su compromiso con la democracia desde una edad temprana.

Adultos mayores (65 años en adelante): Con el objetivo de respetar su tiempo y circunstancias, las personas de la tercera edad pueden decidir libremente si desean acudir a las urnas.

Miembros de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional: Aunque representan pilares fundamentales para el orden y la seguridad del país, estos servidores tienen la opción de votar sin que esto sea una obligación.

Ciudadanos extranjeros inscritos en el padrón electoral ecuatoriano: Aquellas personas de otras nacionalidades que hayan obtenido residencia legal y estén registradas en el padrón también pueden ejercer su derecho de manera voluntaria.

Personas con discapacidad: En reconocimiento a las posibles barreras que puedan enfrentar, se respeta su decisión de participar o no en los procesos electorales.

Ciudadanos analfabetos: Para quienes no han tenido acceso a la educación formal, la participación electoral es completamente opcional, como una forma de inclusión y respeto a su situación.

La indecisión de los jóvenes de entre 16 y 18 años, que ya pueden ejercer el voto facultativo, ha sido un tema constante en hogares y centros de estudio. Muchos se preguntan: "¿Por quién votar?", "¿Qué ofrecen los candidatos?" o "¿Es la opción correcta?".



El voto facultativo en Ecuador es una muestra de cómo la democracia puede adaptarse a las necesidades y particularidades de su ciudadanía. Esta medida no solo garantiza derechos, sino que también promueve un sistema más inclusivo, donde las personas pueden decidir sin presiones si quieren ser parte activa del rumbo político del país.

