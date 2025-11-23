Expreso
Policía detuvo al ciudadano Yuran, considerado el primer más buscado de la provincia de Napo por el delito de femicidio.
Policía detuvo al ciudadano Yuran, considerado el primer más buscado de la provincia de Napo por el delito de femicidio.Cortesía

El más buscado de Napo, acusado de femicidio, es capturado en un operativo policial

El detenido habría agredido a su pareja en el domicilio que compartían, luego de regresar juntos de una fiesta

El 22 de noviembre de 2025, la Policía Nacional del Ecuador detuvo al ciudadano Yuran, considerado el primer más buscado de la provincia de Napo por el delito de femicidio. La captura se realizó en el Distrito Méndez, provincia de Morona Santiago, tras labores de investigación de la Unidad Nacional de Detención de Personas de Alta Peligrosidad Requeridas por la Ley.

El caso se remonta a 2023, cuando el ahora detenido habría agredido a su pareja en el domicilio que compartían, luego de regresar juntos de una fiesta. Según las investigaciones, tras una fuerte discusión, el sujeto golpeó a la víctima, provocándole una caída. Posteriormente abandonó el lugar. Familiares alertaron a la Policía y, al llegar, los agentes confirmaron el fallecimiento de la mujer, quien presentaba múltiples lesiones en el rostro y la cabeza.

Desde entonces, el individuo permanecía prófugo, hasta que fue localizado y aprehendido en Morona Santiago. Tras su captura, fue puesto a órdenes de la autoridad competente para continuar con el proceso judicial correspondiente.

Cae en Colombia fugitivo ecuatoriano por femicidio

La Policía Nacional ejecutó el jueves 6 de noviembre, la extradición desde Colombia de un ecuatoriano acusado de ser el presunto responsable del femicidio de una mujer en RíoVerde, provincia de Esmeraldas. La operación se concretó gracias a la coordinación entre la Unidad Nacional de Detención de Personas de Alta Peligrosidad Requeridas por la Ley y la Unidad Nacional de Interpol.

El crimen ocurrió el 7 de octubre de 2017, tras una reunión familiar. Luego del hecho, el sospechoso huyó del lugar. Tiempo después, los familiares de la víctima acudieron a su domicilio, donde encontraron el cuerpo en estado de descomposición y con siete heridas punzocortantes, evidenciando un ataque violento.

Mientras permanecía en Colombia, el ecuatoriano trabajaba como mototaxista y se desplazaba entre varios países, como Perú, Panamá y Estados Unidos, con el objetivo de evadir la justicia ecuatoriana. Actualmente, el sospechoso se encuentra bajo custodia de las autoridades competentes, quienes llevarán adelante los procedimientos judiciales para determinar su responsabilidad en el delito.

