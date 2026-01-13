El exjuez de Garantías Penales Humberto Barzola es llamado a juicio por prevaricato

El exmagistrado fue detenido en 2025, durante un operativo en el que participó el presidente de la Judicatura, Mario Godoy

El presidente de la Corte Provincial de Justicia dictó auto de llamamiento a juicio contra el exjuez de Garantías Penales de Guayas, Humberto Barzola, por presunto prevaricato, debido a la supuesta alteración de sentencias en la provincia.

Barzola fue detenido el 29 de julio de 2025 durante un operativo dirigido por la Fiscalía de Guayas, en coordinación con la Policía Nacional y con la participación del presidente del Consejo de la Judicatura, Mario Godoy, en su despacho ubicado en la Unidad Judicial Norte 1, en el norte de Guayaquil.

El Ministerio del Interior señaló que no se permitirá la impunidad ni la manipulación de la justicia, tras la detención del juez Humberto Barzola por presunto prevaricato en un caso de corrupción judicial.



Exjuez Barzola es señalado por modificar sentencias

De acuerdo con la teoría fiscal, el exjuez Barzola habría "atentado contra la tutela judicial efectiva y la seguridad jurídica" al modificar, sin sustento legal aparente, diez sentencias dictadas mediante procedimiento expedito en materia de tránsito, en contravención de normas expresas.

En la denuncia presentada por el Consejo de la Judicatura se señala que el entonces juez habría emitido sentencias condenatorias con penas privativas de libertad y que, posteriormente, habría aceptado solicitudes de sustitución de dichas penas, que en varias causas fueron cambiadas por trabajo comunitario.

Durante la audiencia preparatoria de juicio, realizada el 12 de enero de 2026, el fiscal (e) de Guayas y Galápagos, Wilson Izquierdo Rodas, expuso los diez procesos en los que se habrían modificado las sentencias, así como el análisis de informática forense, pericias de análisis constitucional y de verificación de lo resuelto en las causas, el expediente disciplinario del exjuez y la versión rendida por el investigado.

