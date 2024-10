El Ejecutivo enviará a la Asamblea el proyecto de ley sobre bases extranjeras

Una vez que la Corte Constitucional (CC) dio vía libre a la propuesta de reforma para el regreso de las bases extranjeras a Ecuador, enviado por el primer mandatario, Daniel Noboa, el documento está siendo preparado por la Secretaría Jurídica de la Presidencia.

Irene Vélez, secretaria de Comunicación de la Presidencia, señaló que el proyecto de ley será enviado entre el miércoles 16 y jueves 17 de octubre a la Asamblea Nacional. La funcionario realizó el anuncio en una entrevista con radio Exa, la mañana de este miércoles.

(Te puede interesar: La Corte Constitucional da luz verde a la reforma sobre bases extranjeras de Noboa)

"Lo que sí está claro es que el texto no va a tener mayores arreglos o muchos adjetivos sino que va a ser muy conciso para que no haya por dónde poderse agarrar y decir 'no, es que esta palabra está descontextualizada'. Que (el documento) sea tan claro y conciso", expresó Vélez.

El anuncio del presidente Noboa sobre impulsar una reforma parcial a la Constitución para permitir el regreso de bases militares extranjeras en suelo ecuatoriano tiene un efecto neutralizador para sus adversarios políticos.



Más 👉 https://t.co/cfSJe2ZOTm pic.twitter.com/BuCiiAvVeV — Diario Expreso (@Expresoec) September 18, 2024

Control de constitucionalidad a la propuesta de reforma

El 16 de septiembre del 2024, el presidente Daniel Noboa envió la propuesta de reforma a la CC para que ejecute el control de constitucionalidad, que fue validado en forma unánime por los jueces de ese ente el 3 de octubre.

Según el dictamen de los jueces constitucionales, la reforma propuesta por el Ejecutivo no restringe derechos o garantías constitucionales. Tampoco altera el procedimiento de reforma parcial a la Carta Magna, por lo que sí procede que el proyecto sea tramitado por esa vía.

EE.UU. dice no tener planes de establecer presencia militar permanente en Ecuador Leer más

El Pleno de la Corte Constitucional expuso además que toda relación de Ecuador con países, organismos o entidades extranjeras están sujetas a la aprobación de un tratado o instrumento internacional, que debe ser controlado por ese organismo y luego aprobado por la Asamblea Nacional.

¿Cuáles son los siguientes pasos?

Tras determinar la constitucionalidad de la propuesta de reforma, el siguiente paso es presentarla ante la Asamblea para iniciar con el trámite legislativo, que se espera entre miércoles y jueves.

En el Parlamento se creará una comisión ocasional multipartidista para tratar el proyecto de ley. Esta mesa gestionará un informe que será presentado en dos debates y luego pasa al Pleno. En caso de ser aprobado, la CC dispone que el Legislativo emita la convocatoria a un referéndum.

¿Quieres seguir leyendo el contenido de EXPRESO? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!