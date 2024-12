Dos migrantes ecuatorianos han desaparecido de la frontera mexicana

Una madre de familia y un joven de 23 años no han aparecido desde el mes de septiembre. Querían cruzar a Estados Unidos

Las familias de dos migrantes ecuatorianos están desesperadas por su desaparición. Santiago Mariño, de 23 años, originario de la comunidad Sibambe, en el cantón Alausí, provincia de Chimborazo, decidió emigrar a Estados Unidos en busca de mejores oportunidades.

El pasado 2 de septiembre, Santiago partió desde Quito hacia El Salvador junto a Mayra Ibarra, hermana de su padrastro, Oswaldo Ibarra. Desde allí, continuaron su viaje hacia Guatemala con la intención de cruzar México. Para el 5 de septiembre, ya se encontraban en la frontera.

Mayra Ibarra, madre de un niño de 13 años, residía con su tío en Chimborazo. Trabajaba en un hotel en Quito hasta que fue despedida. Luego de estar más de un mes desempleada, tomó la difícil decisión de salir del país. Un amigo de la comunidad esperaba recibirlos en Nueva York, pero ese encuentro no ha ocurrido.

El último mensaje de texto de Santiago indicaba: “Ya vamos a ingresar a México, y no vayan a estar contestando a nadie; nosotros mismos hemos de llamar.” Desde ese momento no se ha vuelto a saber de ellos. Oswaldo Ibarra, hermano de Mayra, expresó: “No sabemos nada, es como si se los hubiera tragado la tierra. Necesitamos ayuda del gobierno para encontrarlos”.

Según información proporcionada por el "coyotero" que los transportaba, un grupo de 29 migrantes, incluidos Santiago y Mayra, desapareció en la ruta de San Pedro, cerca de Juchitán, en el estado de Oaxaca. Sin embargo, la familia desconoce si esta información es verídica.

De acuerdo con William Murillo, vocero de la organización 1800 Migrante, existe un “aumento de secuestros de migrantes” y es “alarmante”. Sostiene que la falta de relaciones diplomáticas directas entre Ecuador y México agrava la situación.

“Ahora no solo hay migrantes secuestrados y extorsionados, sino que desaparecen sin dejar rastro, y no hay a quién reclamar oficialmente. Es una tragedia para los ecuatorianos, que están pagando los platos rotos de la diplomacia ecuatoriana”.

Cualquier información que pueda ayudar a localizar a Santiago Mariño y Mayra Ibarra será manejada con absoluta confidencialidad. Las personas pueden comunicarse con la organización a través de sus redes sociales o llamando al 1-631-408-1994 en Estados Unidos.

