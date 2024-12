Caravana de migrantes, entre ellos ecuatorianos, intentará llegar a Estados Unidos

Más de 2.000 migrantes se preparaban este domingo 1 de diciembre para integrar una nueva caravana que saldrá caminado en las primeras horas del lunes, desde la ciudad mexicana de Tapachula, estado de Chiapas, frontera con Guatemala para intentar llegar a Estados Unidos.

La partida se produce en medio de tensiones entre México y Estados Unidos ante la llegada a la presidencia del republicano Donald Trump, quien ha anunciado deportaciones masivas de migrantes cuando asuma el poder.

Este domingo, los indocumentados se reunieron para repasar su plan de acción y definir la etapas de su marcha. La caravana la integran personas, en su mayoría, de Venezuela, Cuba, Ecuador, Nicaragua, República Dominicana y Colombia.

Los migrantes pactaron llegar desde el domingo por la noche al parque Bicentenario, en Tapachula, para partir en las primeras horas del lunes hacia Ciudad de México.

Reacciones de migrantes en México

Miguel Ángel, un migrante de Ecuador, contó a EFE que en los últimos días se ha aumentado el número de personas que deciden salir de Tapachula por la inseguridad, por la aglomeración de migrantes y la desesperación de llegar a un lugar donde puedan establecerse y conseguir un empleo.

Dijo que los migrantes ya no confían en el Instituto Nacional de Migración (INM), dependiente de la Secretaría de Gobernación (Interior) de México.

“Voy ha ser honesto, no hay en quien confiar, hemos sido testigos cuando los agentes migratorios dicen que nos van ayudar, pero es mentira y nos detienen tres días y no nos ayudan con documentos, ni nada, por eso es que no confiamos en nadie, solo vamos con la ayuda de Dios”, apuntó.

En tanto, un migrante de El Salvador, Elieser, dijo a EFE que tienen un mes y 10 días de estancia en Tapachula, tiempo en el que ya hubiera recorrido los poco más de 1.100 kilómetros que hay de distancia entre Tapachula y la Ciudad de México, capital del país.

“La gente está cansada de estar en Tapachula, no hay trabajo, no hay hospedajes para dormir, no hay dinero y las personas llevan entre cuatro y cinco meses en espera y no consiguen nada en esta ciudad”, expresó.

Señaló que ellos saben que hay muchos obstáculos para llegar a la Ciudad de México y advirtieron que no se dejarán intimar o aceptarán ningún trato de las autoridades mexicanas ya que su objetivo es caminar contrarreloj a la frontera con Estados Unidos.

En total, México detectó un récord de 925.085 migrantes irregulares de enero a agosto de 2024, un incremento del 131,86 % ante los 398.991 del mismo lapso del año anterior.

