Dializadoras atenderán pacientes hasta el 24 de julio, si el IESS no paga deuda

Juan Acurio es presidente del Directorio de la Unidad Hemodiálisis Los Ríos, pero en representación de dializadoras de varias provincias, solicitó a la Asamblea Nacional que intervenga para que el Estado pague la deuda por derivaciones.

Acurio asistió este 9 de julio de 2024 al Pleno de la Asamblea donde expuso la situación de alrededor de 23 clínicas dializadoras que representa.

“Estamos a la espera de lo que el 28 de junio el Gobierno anunció. Esto es transferir 100 millones de dólares para el pago a prestadores externos de salud, lo que hasta el día de hoy no ha pasado”, cuestionó.

Con las dializadoras, que atienden a más de 5 mil pacientes con insuficiencia renal crónica, la deuda asciende a 25 millones 500 mil dólares por 13 meses de servicio, contabilizados desde junio de 2023. Las clínicas actualmente siguen atendiendo, pero algunas han bajado los tratamientos de tres a dos por día por la falta de insumos.

Es un viacrusis para los pacientes de hemodiálisis, de no superarse esta situación hasta esta mes ya no habrá insumos para continuar con los tratamientos, “pero no somos inhumanos”, señaló.

Al día de hoy, las clínicas se prestan los insumos para dar los tratamientos porque los proveedores ya no quieren entregar los materiales por la falta de pagos. “Hasta el 24 de julio tendríamos insumos para poder dializar, prestándonos insumos entre clínicas. Queremos respuestas”, exigió Acurio. Apuntó que no piden el pago total, pero si que se transfiera una parte de la deuda.

Autoridades del IESS convocadas

Jaime Guevara, integrante de la Comisión de Derecho al Trabajo y a la Seguridad Social, anticipó que la mesa legislativa sesionará este 10 de julio, a las 10:00.

Están convocados Eduardo Peña, presidente del Consejo Directivo del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) y los demás vocales del directorio.

“No pueden seguir los impagos a los prestadores de servicios de salud, a nivel nacional. Están haciendo acuerdos, de lo que se conoce extraoficialmente. Pero el tema no puede terminar ahí porque la gente está a punto de morir”, señaló el legislador.

Dijo que no se descarta hacer un control político si no hay soluciones inmediatas, “el tema es insostenible, no se puede jugar con la salud de los afiliados”.

Acurio solicitó ser considerado en la sesión para exponer la situación. Peña fue convocado por el Pleno en dos ocasiones anteriores para que informe sobre los acuerdos con Solca sobre la falta de pagos. No asistió y se dispuso que se lo vuelva a convocar bajo prevenciones de ley.

