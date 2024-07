Asamblea vs. Daniel Noboa: bancadas abogan por el diálogo, pero con reparos

AND pone condiciones para abrirse al diálogo.

El cruce de declaraciones entre el presidente Daniel Noboa y de la Asamblea Nacional, Henry Kronfle, del 8 de julio, provocó la reacción de las bancadas legislativas. Coinciden en abogar por el diálogo, pero hay reparos.

Construye adopta sobre esta situación una posición intermedia. Uno de sus legisladores, Jorge Peñafiel, dijo este 9 de julio de 2024 que ambos poderes deben llevar una agenda común de país, pero que eso pasa por ponerse de acuerdo en lo que puedan y no lo que no, entender que no habrán acuerdos.

“También pasa porque no se interpongan acciones, el uno y el otro, en el sentido de impedir la fiscalización, el buen ejercicio y el trabajo conjunto. También pasa porque se identifique claramente el objetivo de la lucha contra la corrupción”, refirió.

La vía del diálogo entre la Asamblea y el Ejecutivo

El diálogo no se puede agotar, es el camino, señaló Peñafiel. Sin embargo, duda de este camino “cuando hay dos partes que pertenecen a dos posiciones electorales diferentes”, indicó. Tanto ADN, el Partido Social Cristiano (PSC) como la Revolución Ciudadana (RC), y el propio movimiento de Construye tienen intenciones de poner el próximo presidente de la República.

Jorge Acaiturri, del PSC, se pronunció en la línea que habló esta mañana Kronfle, quien dijo extender la mano al Gobierno para dialogar con la verdad. Pero Acaiturri reiteró que Noboa tiene una desconexión con el país.

“Ecuador merece y necesita sensatez y frontalidad, pero sobre todo un baño de verdad. Basta de show político”, criticó al considerar que el Gobierno no cumple con sus competencias.

Leonardo Berrezueta, de la RC, expresó que Noboa tiene apreciaciones equivocadas y que “quiere echarle la culpa a la Asamblea por las improvisaciones, de los errores de la administración pública”.

Hizo un llamado al mandatario para hacer una pausa a la pugna, “que la crea el presidente (Noboa), no la Asamblea”.

Pedro Velasco, independiente, reconoció que la Asamblea no ha estado a la altura de las demandas ciudadanas en ciertos actos, como cuando aprueba exhortos que no solucionan los problemas del país. “Menos exhortos, más leyes y procesos serios de fiscalización”, añadió.

“Hay de lado y lado esta confrontación intrascendente, lleva al debilitamiento de los dos poderes del Estado”, advirtió. Esta situación se da porque se atraviesa un año electoral, pero más allá de los cálculos electorales debe primar el país, enfatizó al solicitar que se depongan esas posiciones entre la Asamblea y el Ejecutivo.

La postura de ADN

Desde ADN, Adrián Castro, dijo que ciertos asambleístas sí son enemigos. Lo dijo por la comparecencia virtual del procesado Ronny Aleaga en una sesión de la Comisión de Fiscalización, en la que comparecía la fiscal del Estado.

Habló de que en el Pleno, el 8 de julio, se quería archivar el juicio político contra el extitular de la Judicatura, Wilman Terán. Cosa que no sucedió. Ese juicio contra Terán y la exvocal Maribel Barreno continuará. “Ciertos asambleístas dan muestras de una agenda desviada”, cuestionó.

Valentina Centeno, jefa de la bancada oficialista, dijo que el diálogo sería posible si en la Asamblea se deja de atacar al Gobierno.

“Nosotros nos estamos jugando la vida, pero necesitamos que aquí (en la Asamblea) pare el show político, la componenda, pare el pacto en contra del Gobierno. Y en ese caso nos sentaremos a conversar con mucho gusto”, planteó Centeno.

A su vez, dijo que eso será difícil por los juicios políticos presentados en contra de la canciller Gabriela Sommerfeld y la ministra del Interior, Mónica Palencia.

