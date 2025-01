Debate Ecuador 2025: Cinco claves del debate presidencial

Para expertos consultado por EXPRESO, este debate presidencial, a diferencia del de las elecciones presidenciales anticipadas de 2023, no será definitorio. Sin embargo, hay cinco cosas que podrían hacer que algunos ecuatorianos decidan cómo votar el domingo 9 de febrero.

¿Por qué no será influyente este debate?

Principalmente por el tiempo, señala Andrés Lozano, politólogo y director ejecutivo de la Fundación Gobernanza Participativa. En 2023, el debate se realizó a una semana del sufragio, es decir, el primero se hizo el domingo 13 de agosto y lo segundo el domingo 20 de agosto. Pero en esta ocasión, el debate tendrá tres semanas de distancia, por lo que “va a ser más complicado que sea un debate definitorio”.

Otra de las diferencias, es que, en esta ocasión, luego de muchos años, después de la época del exmandatario Rafael Correa, hay un presidente candidato, por lo que a mayoría de los candidatos va a apuntar sus intervenciones a Daniel Noboa, señala Lozano. En 2009 y 2013, Correa fue reelegido; en ambas ocasiones, en una sola vuelta.

Por otra parte, Alfredo Espinosa, analista político y experto en estudios latinoamericanos, comenta que los debates electorales no ponen presidente, debido a que la gente ya tiene una percepción sobre los candidatos, sobre por quién podrían votar, pero sobre todo por quién no van a votar. No obstante, hay un porcentaje de electores que está indeciso y el debate les permitiría poder tomar una decisión.

¿Qué podría influir el debate presidencial en las elecciones 2025?

1.- Distribución de los presidenciales

Son 16 políticos que postulan a la Presidencia de la República. Para Espinosa, el problema principal es que un debate presidencial con 16 candidatos no es debate. Sin embargo, un debate presidencial con dos bloques de ocho candidatos tampoco es debate, es por esto por lo que sugiere que se piense en una metodología distinta que permita tener menos candidatos debatiendo en distintos días a la misma hora.

Otro problema es que el sorteo. Si el primer bloque está conformado por los que estén en los primeros lugares de las encuestas, la ciudadanía no tendría interés de ver el segundo bloque del debate.

2.- Tiempo que dure cada bloque del debate

Destinar tres horas de debate para 16 candidatos, en dos bloques de ocho candidatos cada uno, puede generar aburrimiento en los ciudadanos, tanto en televidentes como en radioescuchas, indica Espinosa. Añade que está comprobado, según estudios, que el centro de atención de los televidentes está entre los 15 a 30 minutos, no más.

3.- Atención al discurso

Para Lozano, la ciudadanía debe tener claro que el debate no es una cuestión de forma, no es un hecho discursivo, donde se atiende a quien habla más bonito, donde presto atención a lo que me gusta escuchar, sino eso que se debe discernir lo que el político dice, analizar lo que está de fondo. Es decir, cuestionar lo que el presidencial está ofreciendo, si legal y económicamente es viable, si lo que dice lo puede hacer dentro de sus funciones como primer mandatario.

Ante esto, el politólogo sostiene que es importante que los candidatos presenten indicadores de la gestión que harán e indiquen cómo lo va a hacer, en qué tiempo: en el primer, segundo, tercer o cuarto año de funciones. “Es importante que el candidato nos diga qué y cómo lo va a hacer”. Si el candidato expone cómo esa propuesta se va a convertir en realidad, eso sería el punto clave que debería definir, en todo caso, las elecciones, dice.

4.- Posturas

En las elecciones pasadas, el electorado mostró una madurez al momento de escoger al candidato, es por eso por lo que Lozano cree que la gente buscará que candidatos que no se están atacando constantemente ni se estén insultando o faltando el respeto, sino que no sean confrontativos, que muestren ser propositivos y que no caigan en ataques.

Además, los moderadores deberán cumplir un rol ético dentro de esto, subraya Espinosa, es decir, que no sean activistas digitales ni políticos, para que no sean el centro de atención si no el candidato.

5.- Posdebate

Espinosa manifiesta que el posdebate es fundamental. Es por ello por lo que el equipo de comunicación de los presidenciales deberá escoger bien los videos y mensajes que publiquen en las redes sociales tras las intervenciones de los políticos. Esto, porque de estas publicaciones, los electores sacarán sus conclusiones. Así como de las opiniones que los analistas políticos generen.

