¿Por qué Verónica Abad habla de un golpe de Estado en Ecuador?

Verónica Abad, vicepresidenta electa junto a Daniel Noboa, en octubre del 2023, habló de "un golpe de Estado planificado y anunciado por el presidente y su gabinete", la tarde de ayer, jueves 9 de enero del 2025.

¿Qué denunció?

"He venido advirtiendo, desde el inicio de mi gestión y cuando me desterraron para que la Vicepresidencia como institución desapareciera y obviamente no se encargue el poder y se rompa el orden constitucional. Y ahora es una realidad. Esta brutal persecución tiene un solo objetivo: tomar por la fuerza el poder".

¿Por qué de esas palabras?

La vicepresidenta Abad se refiere al Decreto Ejecutivo 500, por el que Daniel Noboa encargó la Presidencia de la República a la economista Cynthia Natalie Gellibert Mora, a quien él designó vicepresidenta días atrás. El encargo va desde las 17:00 del jueves 9 hasta las 16:59 del domingo 12.

Abad dice que pidió el compromiso de todas las entidades del Estado. "Pero las lealtades ya no están con el pueblo y su Constitución. Al parecer ahora son leales a una persona. El presidente ha decidido por su cuenta no pedir licencia, de acuerdo al decreto 500 y en lugar de atender ha decidido nombrar como presidenta de la República a su secretaria. Claramente le traerá consecuencias no solo políticas sino legales, nacionales e internacionales".

Dominique Dávila, abogada de Abad, ha indicado que presentaron una acción constitucional de medida cautelar, con acción de protección por varios derechos vulnerados por varios decretos ejecutivos. "Que toda la comunidad jurídica, academia, sociedad civil e instituciones del Estado, a las que les compete intervenir como veedores, estén atentos para garantizar la independencia judicial".

"Es curioso que ninguna de las dos presidentas encargadas son ministras. Tampoco se les ha enviado a Turquía", dijo al sostener que se ha degradado el cargo de Vicepresidenta.

