Daniel Noboa insiste en una Asamblea Constituyente mediante un nuevo decreto

El presidente Daniel Noboa decidió saltarse el control de la Corte Constitucional para consultar sobre una Asamblea Constituyente.

El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, derogó este 20 de septiembre de 2025 el Decreto Ejecutivo 148, mediante el cual buscaba convocar a una Asamblea Constituyente, e insistió en la redacción de una nueva Constitución mediante el Decreto Ejecutivo 153.

El Decreto Ejecutivo 148, suscrito por Daniel Noboa el 19 de septiembre de 2025, acumula cinco demandas de inconstitucionalidad ante la Corte Constitucional, que en tiempo récord resolvió admitirlas a trámite y suspender provisionalmente la norma.

El CNE se abstuvo de tratar el decreto con el que el presidente Noboa buscaba convocar una Constituyente sin dictamen de la Corte Constitucional.



Demandante pide aclaración a la Corte Constitucional

Horas antes de que Noboa insista en la Asamblea Constituyente mediante un nuevo Decreto, uno de los demandantes del Decreto Ejecutivo 148, Gustavo Silva Cajas, presentó un escrito de aclaración ante la Corte Constitucional previniendo la posibilidad de que el presidente insista en su iniciativa a través de un nuevo Decreto.

En su escrito, Silva Cajas advierte que, si bien es cierto que la Corte dispuso al CNE y al TCE abstenerse de realizar cualquier actuación para la ejecución del Decreto 148, "es previsible que el presidente envíe un nuevo decreto para burlar el control constitucional, por lo que no resulta claro si esta disposición también abarcaría para el caso en el que el Ejecutivo insista en su pedido de convocar a una Asamblea Constituyente bajo los mismos términos (...)".

El Consejo Nacional está a cargo de la organización de procesos electorales como el de la Consulta Popular. Cortesía: CNE.

CNE convocó a referéndum, pero sin incluir la Asamblea Constituyente

La mañana de este 20 de septiembre e 2025, el Pleno del Consejo Nacional Electoral (CNE) sesionó para resolver sobre las convocatorias a consulta popular y referéndum del presidente Daniel Noboa. Sin embargo, tras ser notificados de la suspensión provisional al Decreto 148 dictada por la Corte, el Pleno se abstuvo de tramitar la convocatoria a una Asamblea Constituyente.

El Pleno del CNE se limitó a pronunciarse sobre los Decretos 147 y 149, referentes a convocar a referéndum para preguntar por la instalación de bases militares extranjeras y la eliminación del financiamiento estatal de las organizaciones políticas. Además, resolvió quedar al pendiente de la resolución que tome la Corte Constitucional sobre el Decreto 148.

