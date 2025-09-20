CNE da inicio al referéndum convocado por Daniel Noboa: ¿Cuáles son las preguntas?

El CNE se abstuvo de tramitar el Decreto Ejecutivo 148, mediante el cual se busca convocar una Asamblea Constituyente

El Pleno del CNE está conformado por cinco consejeros.

El Consejo Nacional Electoral (CNE) declaró este 20 de septiembre de 2025 el inicio del periodo electoral para el referéndum convocado por el presidente ecuatoriano, Daniel Noboa. Además, esperará el pronunciamiento de la Corte Constitucional sobre la convocatoria a una Asamblea Constiuyente.

Con cuatro votos a favor, el Pleno del CNE resolvió pronunciarse únicamente sobre los decretos 147 y 149 del presidente Noboa, relativos a la instalación de bases militares extranjeras y eliminar el dinero estatal de las organizaciones políticas.

Respecto al Decreto Ejecutivo 148, mediante el cual Noboa buscaba convocar a una Asamblea Constituyente, el Pleno del CNE se abstuvo de pronunciarse y adelantó que esperarán la resolución de las demandas de inconstitucionalidad presentadas ante la Corte Constitucional.

Las preguntas del referéndum convocado por Daniel Noboa

Con el inicio del periodo electoral, los ecuatorianos se preparan para pronunciarse sobre dos preguntas impulsadas por el presidente Daniel Noboa, una referente a las bases militares extranjeras y otra sobre el financiamiento de los partidos políticos.

Las preguntas del referéndum son:

¿Está usted de acuerdo con que se elimine la prohibición de establecer bases militares extranjeras o instalaciones extranjeras con propósitos militares, y de ceder bases militares nacionales a fuerzas armadas o de seguridad extranjeras, reformando parcialmente la Constitución de conformidad con el Anexo de la pregunta?

¿Está usted de acuerdo con que se elimine la obligación del Estado de asignar recursos del Presupuesto General del Estado a las organizaciones políticas, reformando parcialmente la Constitución de conformidad con el Anexo de la pregunta?

