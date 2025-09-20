CNE se abstiene de conocer la convocatoria a Asamblea Constituyente de Daniel Noboa

El Pleno del CNE fue notificado de la suspensión provisional del Decreto Ejecutivo 148 resuelto por la Corte Constitucional

La presidenta del CNE, Diana Atamaint, en una sesión del Pleno del CNE.

El Consejo Nacional Electoral (CNE) se abstuvo este 20 de septiembre de 2025 de tratar el Decreto Ejecutivo 148 del presidente Daniel Noboa, con el que buscaba convocar a una Asamblea Constituyente sin el dictamen previo de la Corte Constitucional.

Según se observó en la sesión 056, antes de iniciar, el Pleno del CNE fue notificado de los autos de admisión de la Corte Constitucional a las demandas de inconstitucionalidad, así como de la suspensión provisional del Decreto 148.

Hasta el cierre de esta nota, el Pleno del CNE continúa con el tratamiento de los decretos ejecutivos 147 y 149, mediante los cuales el presidente Daniel Noboa convoca a un referéndum sobre las bases militares extranjeras y quitar el financiamiento público a los partidos políticos.

Corte Constitucional suspendió convocatoria a Asamblea Constituyente

Pocas horas después de la firma del Decreto Ejecutivo 148, con el que el presidente Daniel Noboa convocó a una Asamblea Constituyente sin el dictamen previo de la Corte Constitucional, gremios, colectivos y partidos presentaron una serie de demandas de inconstitucionalidad contra la medida.

En tiempo récord, y con el aviso de que el Consejo Nacional Electoral (CNE) sesionaría la mañana siguiente, los jueces de la Corte Constitucional se reunieron y resolvieron suspender provisionalmente el decreto de convocatoria a la Asamblea Constituyente, además de admitir a trámite las cinco demandas de inconstitucionalidad presentadas contra la iniciativa de Noboa.

Asimismo, en un comunicado difundido poco antes de la media noche, la Corte Constitucional rechazó cualquier tipo de intimidación y recordó que los jueces no son enemigos del pueblo por ejercer su función de resguardar los derechos de los ecuatorianos y la Constitución.

