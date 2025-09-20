Corte Constitucional frena temporalmente decreto de Daniel Noboa sobre Constituyente

El edificio de la Corte Constitucional de Ecuador, centro de decisiones clave para la democracia.

En medio del debate político que vive Ecuador, la Corte Constitucional decidió ponerle pausa (al menos por ahora) al polémico Decreto 148 del presidente de la República, Daniel Noboa, que buscaba convocar a una Asamblea Constituyente a través de consulta popular.

La medida llega tras recibir cinco demandas de inconstitucionalidad presentadas por distintos actores sociales, quienes cuestionaron que el decreto se haya emitido sin el control previo que exige la Constitución.

¿Qué decidió la Corte?

Las tres salas de admisión del máximo tribunal del país admitieron a trámite las cinco acciones legales y, junto a ello, aceptaron aplicar medidas cautelares. ¿Qué significa esto? Que el decreto presidencial queda suspendido de forma provisional hasta que haya una decisión definitiva.

La Corte explicó que esta suspensión busca evitar efectos irreversibles mientras se analiza a fondo si el proceso propuesto cumple o no con lo que manda la Constitución. También insistió en que no se trata de un bloqueo político, sino de garantizar que cualquier cambio constitucional se haga por el camino correcto.

#BoletínCC| La Corte Constitucional admite acciones de inconstitucionalidad contra el Decreto 148, dispone suspensión provisional de sus efectos y rechaza toda forma de intimidación. pic.twitter.com/UJvrJ8Gk9W — Corte Constitucional (@CorteConstEcu) September 20, 2025

¿Y ahora qué sigue?

El proceso legal sigue en marcha. La Corte revisará los argumentos de todas las partes y, en su momento, el Pleno del organismo emitirá un fallo definitivo. Hasta entonces, el decreto de Noboa no podrá ejecutarse.

“El objetivo es asegurar que la voluntad popular se exprese de forma libre, informada y dentro del marco legal”, aseguró el organismo en un comunicado oficial. También recordó que respetar la Constitución no es un obstáculo para el cambio, sino una condición para hacerlo bien.

Una amenaza que obligó a evacuar

Pero no todo quedó en lo jurídico. Al finalizar la sesión en la que se tomaron estas decisiones, se reportó una amenaza de bomba en el edificio de la Corte, lo que obligó a un desalojo inmediato por parte de la Policía Nacional.

Aunque no hubo daños, el hecho fue condenado por la institución, que calificó el hecho como un intento de intimidación "reprochable" y un claro ataque contra las instituciones democráticas.

El futuro de la Asamblea Constituyente en manos de la Corte Constitucional

El futuro de una posible Asamblea Constituyente en Ecuador (que podría cambiar por completo la estructura política del país) depende de lo que decida finalmente la Corte.

En un contexto de alta tensión política y social, este tipo de resoluciones pone a prueba la solidez de las instituciones democráticas y la voluntad del país de resolver sus diferencias dentro del marco legal.

