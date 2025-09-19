CNE es convocado por Atamaint para tratar proceso electoral del referéndum 2025

El CNE inicia el proceso formal para el referéndum y consulta popular convocados por el presidente Daniel Noboa

Este sábado 20 de septiembre, el Consejo Nacional Electoral (CNE) de Ecuador se reunirá para dar inicio formal al proceso electoral del referéndum y consulta popular que propone el presidente de la República, Daniel Noboa. La sesión, convocada por la primera autoridad del CNE, Diana Atamaint, será virtual y tendrá como único punto la revisión y resolución del proyecto para el inicio oficial de esta votación histórica.

Te invitamos a leer | Noboa cruza todas las líneas rojas y coloca las piezas para un golpe

¿Qué preguntas estarán en la consulta popular?

El presidente Noboa, durante el viernes 19 de septiembre, firmó los decretos que llamarán a los ecuatorianos a las urnas para decidir hasta ahora sobre tres temas clave:

Prohibir el financiamiento público a organizaciones políticas con fondos del Estado.

Permitir la instalación de bases militares extranjeras en territorio ecuatoriano.

Convocar a una Asamblea Constituyente para redactar una nueva Constitución.

Daniel Noboa busca la participación ciudadana en referéndum que definirá el futuro político de Ecuador. Flickr: Presidencia de la República

La polémica pregunta: ¿Qué pasa con la Asamblea Constituyente?

El mayor debate gira en torno a la consulta sobre la Asamblea Constituyente. Según la Constitución, antes de convocar a una consulta popular, las preguntas deben ser revisadas y aprobadas por la Corte Constitucional para garantizar su legalidad. En este caso, la consulta sobre la Constituyente no pasó por ese filtro, ya que el presidente Noboa no envió esta pregunta a la Corte.

Daniel Noboa convoca referéndum para eliminar fondos estatales a partidos políticos Leer más

En contraste, el decreto presidencial hace referencia a un artículo que permite convocar una Asamblea Constituyente mediante consulta popular, la cual puede ser solicitada por el presidente, dos tercios de la Asamblea Nacional o por el 12% del padrón electoral. Sin embargo, la Corte Constitucional recordó al país que cualquier cambio constitucional debe cumplir estrictamente con los procedimientos legales establecidos.

¿Qué sigue para el referéndum y consulta popular en Ecuador?

Con esta reunión del CNE, el proceso electoral para el referéndum se pone en marcha oficialmente. Aunque el llamado a las urnas está listo, la controversia legal sobre la pregunta de la Asamblea Constituyente sigue abierta y podría influir en el desarrollo del proceso.

Este referéndum es clave para el futuro político y social de Ecuador, y miles de ciudadanos estarán atentos a las decisiones que se tomen en las próximas semanas.

Si quieres leer esta y más noticias, suscríbete a EXPRESO.