CTE tiene nuevo Director Ejecutivo: ¿quién es Jorge Quintero y qué funciones asume?

El abogado inició su gestión con una reunión clave junto al ministro del Interior para coordinar acciones conjuntas

La Comisión de Tránsito del Ecuador (CTE) oficializó la designación de Jorge Johan Quintero Rodríguez como nuevo Director Ejecutivo. El abogado asume el cargo en un momento marcado por la necesidad de fortalecer el control institucional. La entidad informó que su gestión estará enfocada en el cumplimiento de la normativa vigente. El eje central será la eficiencia y la transparencia en el servicio público.

El nombramiento abre una nueva etapa en la CTE, con énfasis en la legalidad y la atención ciudadana. Desde la institución se señaló que el objetivo es consolidar una gestión orientada a resultados. El nuevo Director Ejecutivo llega con un perfil técnico y jurídico. Su reto inmediato será traducir experiencia administrativa en acciones concretas en territorio.

¿Quién es Jorge Quintero, nuevo Director Ejecutivo de la CTE?

Jorge Quintero cuenta con más de una década de experiencia en el sector público, donde ha ocupado cargos directivos y de asesoría jurídica. Su trayectoria se ha desarrollado en varias instituciones del Estado. Ese recorrido le ha permitido conocer estructuras de control y gestión pública. La CTE destacó este perfil como clave para el cargo.

Entre los principales cargos desempeñados por el nuevo Director Ejecutivo constan:

Consejo de la Judicatura

CELEC EP

Gobierno Provincial del Guayas

Ministerio de Salud Pública

Contraloría General del Estado

Asamblea Nacional

Fiscalía General del Estado

De la Intendencia del Guayas a la CTE

Antes de asumir la Dirección Ejecutiva de la CTE, Quintero se desempeñó como Intendente General de Policía del Guayas. Desde esa función estuvo vinculado a tareas de control y coordinación interinstitucional. Esa experiencia se convierte ahora en un antecedente directo para su nueva responsabilidad. El cambio de rol mantiene el foco en el orden y la seguridad.

🚔 El nuevo Director Ejecutivo de la CTE recibió en su despacho la visita del Ministro del Interior, John Reimberg, en un espacio de diálogo y coordinación interinstitucional. 🤝



Trabajando juntos por la seguridad vial y el servicio a la ciudadanía. 🫡#ElNuevoEcuador pic.twitter.com/cTaOQS6tZF — Comisión de Tránsito 🇪🇨 (@CTEcuador) January 20, 2026

Desde la CTE se indicó que su gestión estará orientada al trabajo articulado con otras entidades del Estado. El énfasis estará en la coordinación con la Policía Nacional. También se contempla una relación directa con los gobiernos autónomos descentralizados. La meta es fortalecer la seguridad vial y el orden público.

Primer acercamiento con el Ministerio del Interior

Tras su designación, el nuevo Director Ejecutivo recibió en su despacho al ministro del Interior, John Reimberg. La reunión se desarrolló como un espacio de diálogo y coordinación interinstitucional. Ambos abordaron la necesidad de articular acciones conjuntas. El encuentro marcó el primer gesto operativo de la nueva administración.

“Trabajando juntos por la seguridad vial y el servicio a la ciudadanía”, fue el mensaje que acompañó la reunión. La frase resume la línea de trabajo anunciada tras el encuentro. La coordinación entre tránsito y seguridad interna aparece como una prioridad. La CTE busca así una respuesta integral a los desafíos viales.

