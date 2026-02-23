Horóscopo de hoy: lo que te deparan los astros este 23 de febrero de 2026

En el amor, el panorama es favorable y te devuelve seguridad. Puedes disfrutar de tu dinero sin culpa

El inicio de la semana llega con emociones a flor de piel y decisiones que ya no se pueden seguir postergando. El domingo deja aprendizajes y el lunes te invita a ordenar ideas, vínculos y prioridades. Los astros marcan una jornada clave para equilibrar lo que sientes con lo que haces, sin descuidar tu bienestar físico y mental. Escuchar a tu cuerpo y actuar con mayor conciencia será fundamental hoy.

Aries

Las discusiones con tu pareja pueden repetirse si no bajas el tono. En el plano económico llegan noticias alentadoras que alivian tensiones. Es un buen momento para reflexionar sobre tu camino profesional y replantearte metas. Tu cuerpo pide descanso: no lo ignores.

Tauro

El día se presenta ligero y social, ideal para compartir con amigos. Presta atención a los gastos del hogar, podrían desajustarse. Con una mejor organización, tu rendimiento laboral aumenta. Te sientes bien física y mentalmente.

Géminis

En el amor, el panorama es favorable y te devuelve seguridad. Puedes disfrutar de tu dinero sin culpa. Si tienes que firmar un contrato, lee cada detalle con calma. Los nervios pueden jugarte en contra si no te relajas.

Cáncer

Es un día propicio para conquistas y nuevos acercamientos. Logras resolver rápidamente un problema económico que te preocupaba. La impaciencia podría generarte roces en el trabajo. Tu salud es buena, pero mantén hábitos constantes.

Leo

Si estás iniciando una relación, puede tomar un rumbo serio. Los nuevos negocios prometen buenos ingresos. Ante dudas laborales, apóyate en tus compañeros. Cuida la vista y evita ambientes cargados.

Virgo

Vives un día lleno de ternura en pareja. Las preocupaciones económicas comienzan a disminuir. En el trabajo estás especialmente activo a nivel intelectual. El agotamiento puede provocarte jaquecas; baja el ritmo.

Libra

La opinión de algunos amigos puede interferir en tu relación sentimental. Revisa gastos del hogar que podrían estar aumentando sin notarlo. Es un buen momento para definir objetivos profesionales claros. Controla la ansiedad.

Escorpio

Te cuesta manejar una situación amorosa y eso genera confusión. En lo económico, atraviesas una etapa positiva. La competitividad laboral aumenta y te exige foco. Cuida tu alimentación para proteger el hígado.

Sagitario

La sintonía con tu pareja es buena y estable. Tu intuición te guía hacia inversiones acertadas. No te estanques: una nueva propuesta laboral merece atención. Usa calzado cómodo para evitar torceduras.

Capricornio

Es importante que expreses afecto a tu pareja con hechos. Si mantienes el orden, tu economía no corre riesgos. Gozas de buena reputación en tu empresa. Si persisten molestias físicas, consulta a un especialista.

Acuario

El día se disfruta en pareja y desde la complicidad. En lo económico, la suerte te acompaña. Es momento de demostrar tu capacidad ante tus superiores. Cuida la digestión y evita comidas pesadas.

Piscis

No todos los consejos sentimentales son útiles; filtra bien lo que escuchas. Intenta ser más generoso con el dinero. Evita chismes en el entorno laboral. Comenzar con ejercicio moderado te hará bien.

