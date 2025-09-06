Consulta popular 2025: Olsen pide "sensibilidad" a la Corte Constitucional

El presidente de la Asamblea Nacional, Niels Olsen, participa en la Convención Nacional de ADN en Guayaquil

El presidente de la Asamblea Nacional de Ecuador, Niels Olsen, se pronunció este 6 de septiembre de 2025 sobre la decisión de la Corte Constitucional de rechazar ciertas preguntas del pliego presentado por el presidente ecuatoriano, Daniel Noboa.

El 4 de septiembre de 2025, la Corte Constitucional se pronunció sobre el primer pliego de cinco preguntas presentadas por el primer mandatario para la consulta popular prevista para noviembre de 2025. La Corte desechó las preguntas relacionadas con la eliminación del CPCCS, el juicio político a la Corte y el regreso de los casinos.

Militantes y líderes del oficialismo participan activamente en la Convención Nacional de ADN, septiembre de 2025. Freddy Rodríguez

Olsen dice que a la Corte Constitucional le hace falta sensibilidad

Durante la Convención Nacional de ADN, que se realiza en Guayaquil, Olsen sostuvo que a la Corte Constitucional le hace falta sensibilidad para sintonizarse con las necesidades y exigencias de los ecuatorianos.

El presidente de la Asamblea Nacional también defendió el trabajo del Legislativo con la aprobación de las leyes urgentes enviadas por el presidente Noboa, indicando que, en ese ámbito, la Corte también mostró falta de sensibilidad al suspender varios de los artículos de dichas normas.

Respecto al futuro de la consulta popular, Olsen sostuvo que el presidente Daniel Noboa será quien tome la decisión final sobre qué preguntas serán incluidas en el pliego que se pondrá a consideración de los ecuatorianos el próximo 30 de noviembre.

Militantes y autoridades se reúnen en Guayaquil por la convención

El movimiento Acción Democrática Nacional (ADN) realiza este sábado 6 de septiembre de 2025 su Convención Nacional. Militantes y autoridades del oficialismo se encuentran en el Coliseo Voltaire Paladines Polo, en Guayaquil.

Según informó el movimiento, en esta jornada se tiene previsto renovar la directiva de cara a las elecciones seccionales de 2027. Además, está prevista la asistencia del presidente Daniel Noboa.

