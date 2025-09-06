Militantes de ADN esperan al presidente Daniel Noboa en convención nacional

El movimiento ADN tiene previsto, este 6 de septiembre de 2025, renovar su directiva

Militantes del movimiento ADN esperan al presidente Daniel Noboa en el Coliseo Voltaire Paladines Polo, durante la convención nacional 2025 en Guayaquil.

El movimiento Acción Democrática Nacional (ADN) realiza este sábado 6 de septiembre de 2025 su convención nacional, con miras a las elecciones seccionales de 2027.

La organización política del presidente de Ecuador, Daniel Noboa, escogió el Coliseo Voltaire Paladines Polo, en la ciudad de Guayaquil, como sede para el encuentro entre dirigentes y militantes del partido.

Según informó ADN, está previsto que Noboa asista a la convención nacional y se dirija a la militancia. De igual manera, otros altos funcionarios del Gobierno y asambleístas oficialistas participarán en el encuentro.

Te invitamos a leer | Proforma presupuestaria 2025: claves del debate y votación en la Asamblea

Ciudadanos presentes para brindar apoyo al Gobierno de Daniel Noboa. Freddy Rodríguez

Oficialismo llega a su convención golpeado tras la consulta popular

La convención nacional de ADN se realiza pocos días después de que la Corte Constitucional rechazara algunas de las preguntas que el presidente Noboa había propuesto para la consulta popular prevista para finales de noviembre de 2025.

A mediados de agosto, tras la polémica marcha convocada por el Ejecutivo, Noboa envió cinco preguntas a la Corte Constitucional para su respectivo control de constitucionalidad.

"Cometí un error involuntario y de buena fe": Jorge Chamba sobre presunto nepotismo Leer más

Casi un mes después, la Corte respondió al Ejecutivo con el rechazo de tres de esas cinco preguntas. No dio paso a la propuesta de eliminación del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS), ni al enjuiciamiento político de los jueces de la Corte Constitucional.

Asimismo, desechó la pregunta sobre el regreso de los casinos y salas de juego. Además, aunque no era un tema planteado para la consulta, también rechazó la propuesta de reforma parcial que buscaba permitir la castración química a violadores y la creación de un registro nacional de los mismos.

El Gobierno de Noboa prepara nueva marcha en Guayaquil

Por otra parte, la convención nacional de ADN se desarrolla pocos días antes de que tenga lugar una nueva marcha ciudadana convocada por el Gobierno del presidente Noboa en Guayaquil.

#AHORA | Con un aforo totalmente lleno, decenas de militantes de ADN y autoridades se concentran en el Coliseo Voltaire Paladines Polo por la Convención Nacional del movimiento. Se espera la llegada del presidente Daniel Noboa. pic.twitter.com/lrHAmYf0aH — Diario Expreso (@Expresoec) September 6, 2025

El 1 de septiembre de 2025, el mismo día en que concluyeron las audiencias ante la Corte Constitucional por las demandas de inconstitucionalidad contra las últimas leyes del Ejecutivo, Noboa convocó a una movilización por la “paz y la justicia”.

Esta será la segunda marcha convocada por el Gobierno. La primera se realizó el 12 de agosto de 2025, cuando el régimen de Noboa llamó a una movilización ciudadana contra los jueces de la Corte Constitucional, tras la suspensión de varios artículos de sus recientes leyes.

¿Te gusta leer Diario EXPRESO? TE PUEDES SUSCRIBIR AQUÍ.