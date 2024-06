Construye critica a dos legisladoras por asistir a convención del PSC

El movimiento político Construye reaccionó a una publicación del Partido Social Cristiano (PSC) en X, de este 8 de junio de 2024, en el que da la bienvenida a cuatro legisladores que supuestamente se unen al bloque socialcristiano.

“Bienvenidos a los legisladores que se unen a este proyecto que busca solucionar los problemas de la gente, no de los políticos: Sofía Sánchez (Gente Buena), de Azuay; Gissella Molina (Gente Buena), de Cotopaxi; Andrea Rivadeneira (Construye), de Zamora; y Carla Cruz (Construye), de los ecuatorianos residentes en América Latina”, publicó el PSC junto a un video sobre la Convención Nacional que se efectuó esta mañana.

Dos horas después, Construye difundió que “esta es una de las consecuencias del ataque del Gobierno en su intento de cancelar a Construye de forma ilegal”. Tras una sentencia del Tribunal Contencioso Electoral, Construye fue sacado el Registro de Organizaciones Políticas. A raíz de eso, presentó una denuncia penal en contra Ángel Torres, magistrado que dictó la sentencia, por presunto prevaricato y en la Asamblea Nacional sus legisladores impulsarán un juicio político en contra del juez.

Construye calificó de “nerviosos y sin entereza” a cuatro asambleístas porque “corren a buscar refugio en lugar de enfrentar la arbitrariedad”.

La organización política aseguró que Alexandra Castillo y Francisco Cevallos pasan a la bancada del Gobierno “a apoyar al verdugo de la organización que los llevó a la Asamblea Nacional”.

Esta es una de las consecuencias del ataque del Gobierno en su intento de cancelar a @Construye_Ecu de forma ilegal: asambleístas que -nerviosos y sin entereza- corren a buscar refugio en lugar de enfrentar la arbitrariedad :



Alexandra Castillo y Francisco Cevallos pasan a la… — Construye_Ecu (@Construye_Ecu) June 8, 2024

Mientras que Carla Cruz y Andrea Rivadeneira “anuncian su vinculación al PSC asistiendo hoy a su Convención Nacional”.

Los momentos difíciles tienen la virtud de mostrar de qué están hechas las personas, señaló Construye.

“Traición a los principios que nos llevaron a la Asamblea y a los legados de Fernando Villavicencio, que gracias a él ellos están allí”, comentó Jorge Peñafiel, de Construye.

La bancada aún no se ha reunido para analizar este asunto. “Hay que esperar e identificar los intereses que están detrás, sabemos que es una traición porque alguna opción electoral les han ofrecido allá”, supuso. Los que se han ido están buscando un espacio para ser reelegidos, añadió.

Rivadeneira y Cruz estuvieron en la última reunión de la bancada de Construye, que fue esta semana, y simplemente aparecieron en la Convención del PSC, cuestionó Peñafiel.

Cruz dijo a EXPRESO que no se une al PSC y que no asistió a la Convención. Mientras Rivadeneira indicó que en las próximas horas sacará un comunicado aclarando la situación. Castillo y Cevallos no respondieron si se unieron o no al oficialismo.

No hubo respuesta de Sánchez hasta la publicación de esta nota, mientras que Molina reaccionó a una publicación en X y dijo que revisará el tema.

Pero ni llego a Ecuador y ya mi alma se fue por adelantado, no vale esto.

Voy a revisar el tema. @agentedelcaos33 https://t.co/UwxmiNfIph — Gissella Molina Álvarez (@GissMolinaEC) June 8, 2024

