El PSC celebró su convención nacional sin mostrar a un candidato presidencial

En el centro de convenciones de Guayaquil se realizó la convención nacional del Partido Social Cristiano (PSC). En la cita estuvieron asambleístas y autoridades locales pertenecientes a la organización política.

La reunión fue dirigida por el presidente vitalicio de la tienda política, Jaime Nebot, él adelantó que la convocatoria no era para elegir al binomio presidencial con miras a las elecciones de 2025, sino más bien parar identificar las soluciones a las problemáticas del país.

"Es necesario discutir las formas de gobernar para servir porque el gobernante que no quiere servir no merece ser gobernante" expuso Nebot al iniciar su intervención y agregó, "aquí no hemos venido a designar candidato alguno... Ni tampoco a resolver problemas de otros".

#ATENCIÓN | En este momento Jan Topic llega a la convención nacional del Partido Social Cristiano (PSC) en Guayaquil y hace una breve intervención refiriéndose a las elecciones de 2025. pic.twitter.com/1rRGBIUmRw — Diario Expreso (@Expresoec) June 8, 2024

Aunque no se ha dado un anuncio oficial sobre quien sería el próximo candidato o candidata a la presidencia del Ecuador y se ha dejado entrever que el actual presidente de la Asamblea Nacional, Henry Kronfle podría ser una opción; este sábado 8 de junio estuvo también en la cita el excandidato Jan Topic, quien en las elecciones de 2023 fue la carta del PSC.

Este último también tuvo su protagonismo en la tarima y es que antes del evento, saludó a los presentes. "Es un gusto estar con ustedes... Aquí en el camino a 2025" dijo brevemente a modo informal como respuestas a las ovaciones durante su llegada.

Ya en el evento como tal, el exalcalde hizo un recuento de los cuestionamientos a las medidas recientemente adoptadas por el actual régimen, tales como el veto total de la ley que exigía el pago puntual de las asignaciones presupuestarias a los gobiernos locales.

En ese orden, apuntó que una de las razones por las que se toman "este tipo de decisiones" es por no escuchar el pueblo y desconocer de las necesidades urgentes y "dolor" del pueblo.

En relación a los temas de seguridad ponderó que no "es justo responsabilizar a un gobierno de ella herencia ruinosa, pero es totalmente justo reclamar derrotar a un Estado incompetente". Y a modo de indirecta enfatizó: "Lo malo no es dialogar, es pactar mal, pactar para hacer mal".

De esta forma instó al pueblo y a sus militantes que "la democracia no es silencio, sino que hay que reaccionar, hay que accionar".

Por su parte, Alfredo Serrano, presidente del PSC dijo que se mantendrán las reuniones para dialogar sobre los problemas de los ciudadanos y no de los políticos, que no se trata de un tema de ideología sino del respaldo a los distintos sectores del país que ayudan al desarrollo.

En tanto que, la legisladora por Guayas, Dallyana Passailaigue agregó que en la próxima Asamblea de "La 6 y aliados" van a presentar las reformas necesarias" para generar empleo y estabilidad. No se precisaron fechas, ni tampoco cuando se anunciarán los nombres de sus cartas para los comicios venideros.

