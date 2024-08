Concejales de Quito: ¿para qué usan sus carros nuevos y usados?

Desde hace casi una semana, en Quito, ciudadanos y actores políticos critican la compra de carros chinos modelo Glory, para integrantes del Concejo Metropolitano de Quito. Concejales consultados por EXPRESO afirman que solo los usan para recorridos y que, en ocasiones, sí son pasajeros del Metro.

Un carro nuevo y con conductor

El domingo 18 de agosto del 2024, el concejal de la Revolución Ciudadana (RC), Adrián Ibarra, compartió en su cuenta de X, fotografías y un texto, con lo que se evidencia que estuvo en Calderón.

"Los vecinos de #SanRafael de #Calderón me han puesto al tanto de sus necesidades como barrio. Hemos levantado la información que responde a trazados viales, regularización, alcantarillado y movilidad. Trasladaré estos requerimientos a las entidades pertinentes y estaré vigilante".

Este lunes 19 de agosto, Adrián Ibarra señaló que "no se trata de una compra sino de una renovación de la flota vehicular, que se viene haciendo desde el 2008. Son carros asignados a los despachos".

Un concejal en Quito gana 2.530 dólares y con descuentos recibe alrededor de 2.330 mensuales. Se les criticó porque además de tener un sueldo alto en relación al de la mayoría de ciudadanos, cuentan con vehículos nuevos y conductores, para desplazamientos propios de su trabajo.

El profesor de la PUCE, Santiago Ron, por ejemplo, opinó en su cuenta de X: "Debería haber una ordenanza que obligue a los concejales y al alcalde a movilizarse en el transporte público o bicicleta. De esa manera entenderían mejor los problemas y pondrían más empeño en encontrar soluciones. Esta compra es una bofetada para los cientos de miles de quiteños que tienen que sobrellevar un sistema de transporte público caótico, ineficiente y contaminante".

Wilson Merino, en La Merced. cortesía

Frente a eso, el concejal Adrián Ibarra contestó que él hace trabajo fuera de la oficina cinco de los siete días de la semana, ya que representa a 33 parroquias rurales. "Socializamos temas como regularización de barrios, recorridos para fiscalización de trazados viales, inspecciones físicas en quebradas, acompañamiento a mingas".

Sobre los cuestionamientos frente al privilegio al recibir un carro nuevo con conductor, Ibarra lo negó. "En mi caso, en ocasiones uso el Metro para venir al Centro de Quito, que me permite llegar en 12 minutos; también mi carro particular. El carro nuevo no está asignado para actividades particulares, hay un desconocimiento, no tiene que ver con privilegios para concejales, son estrictamente temas de despacho".

Sin embargo, el concejal de la RC dijo estar abierto a decisiones de la administración municipal. Si se consideraría que es más eficiente contar con una flota más pequeña de carros, para uso de todos los concejales, tampoco se opondría. También pidió tomar en cuenta que su anterior carro pasaba dos de cuatro semanas del mes en la mecánica.

Varios concejales no comparten fotos de recorridos

En las redes sociales del concejal Bernardo Abad no se encuentran fotografías de recorridos en barrios. En este mes al menos lo único que comparte son invitaciones para visitar lugares turísticos. También información sobre el pico y placa. Y un video, en el que sí se le ve en un espacio diferente al de la sala de Concejo: en el Parque Nacional Cotopaxi.

El 26 de julio también aparece fuera del despacho, en Azogues, en la inauguración de la Primera Feria de Exposición de Sombreros de Paja Toquilla.

A Wilson Merino se le ve usualmente en recorridos por barrios, como la Ciudadela de El Ejército, en videos que compartió en X, el 5 de agosto. En Pomasqui, el 6.

Sostiene que los concejales deben usar transporte público, como cualquier vecino de Quito, también caminar y usar bicicleta y sus autos particulares.

¿Van a los recorridos en los barrios con fines de promoción política de su imagen?

Merino dijo que los concejales buscan escuchar las necesidades de la gente. "Al estar en un despacho se pierde el sentido común y se decide colocar alarmas en las casas de los concejales o comprarnos carros nuevos", dijo.

Wilson Merino dijo que en el 2023 le asignaron una camioneta doble cabina del 2017, luego un Vitara 2012, que fue reparado y es el que usa hasta la actualidad.

Por su lado, la concejala Estefanía Grunauer compartió en X que estuvo en este evento, el 11 de agosto:

"#Quito es mágico por mil razones. Una de ellas su gastronomía. Hoy visitamos el #Huecafest que estuvo maravillosa y con gran afluencia de público. Consentimos la barriga y el #alma. Así es como buscamos la paz con apropiación exitosa de los espacios públicos @ecuadorlandscap".

EXPRESO se comunicó con la concejala, pero no podía atender una entrevista por estar en una comisión.

El concejal Darío Cahueñas, por su parte, compartió en su cuenta de Instagram su visita a una "hueca quiteña", en La Tola, el 16 de junio pasado. Y otras fotografías de trabajo en el despacho y en el Concejo Metropolitano.

Asimismo, en lo que va del mes, el concejal Diego Garrido ha compartido fotografías y videos de entrevistas en medios de comunicación; de un desayuno de trabajo en el Instituto Yavirac, la participación en el Festival Hueca Fest. Y el 19 de mayo, fotografías de su rendición de cuentas, en San José del Condado.

Tampoco en las redes sociales de la concejala Joselyn Mayorga aparecen fotografías o videos de recorridos realizados en este mes. O por lo menos sus cuentas de X e Instagram no están actualizadas.

Las críticas

El economista Alberto Acosta Burneo fue crítico. Y rechazó que se utilicen 500.000 dólares en la compra de vehículos para concejales. Preguntó cuáles eran las verdaderas necesidades de la ciudad.

¡💸 $500 mil en vehículos para concejales y el alcalde de Quito! 🚗



¿Y las verdaderas necesidades de la ciudad? ❓ #PrioridadesErradas — Alberto Acosta-Burneo (@ALBERTOACOSTAB) August 19, 2024

El periodista Rodolfo Asar también señaló que si los concejales y el alcalde usaran el Metro o bici (como en Europa) tendríamos una ciudad más humana para todos.

