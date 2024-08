Pabel Muñoz critica a medios que publican sobre compra de autos para el Municipio

El alcalde de Quito, Pabel Muñoz, dijo que el Servicio Policial de Protección le entregó un informe de riesgos, en el que se le recomendaba cambiar de vehículo por su seguridad. El funcionario defendió este 19 de agosto de 2024 la adquisición de 22 autos para él, los concejales y la Administración General.

Muñoz relató que dos días después del crimen del alcalde de Manta, Agustín Intriago, ocurrido el 23 de julio de 2023, el Servicio Policial de Protección le entregó su informe de riesgos. Tras ese análisis, se le recomendó que debía usar otro auto con características específicas.

"Hicieron una inspección del barrio, pero sobre todo de las condiciones laborales. Al final me dijeron: 'nosotros recomendamos seriamente que usted sí tenga protección. Además estamos hablando del alcalde de la capital de la República y nuestra recomendación, puesta en el informe de la Policía, es que si mañana intentan asesinarle vale la pena que tenga un carro de mayor cilindraje y no el de 1.600 que maneja ahora. Porque sino no va a poder, por ejemplo, escapar", detalló.

El nuevo carro del alcalde Muñoz

Muñoz habló de ese informe para justificar la compra de un vehículo de 58.891 dólares Chevrolet Trailblazer Premier, 4x4, modelo 2024, de fabricación brasileña, en el que se transportará. Lo hizo para referirse a las críticas que recibió la Alcaldía por la adquisición de esos nuevos autos.

Muñoz se mostró molesto ante las reacciones generadas. Considera que los medios de comunicación deberían entrevistar a los concejales que le han señalado que “se han quedado botados en la vía porque se les daña el carro”.

Aseguró que detuvo el proceso para cambiar el vehículo en el que se movilizaría hasta que llegara el resto de carros que usarían los concejales “para no tener un privilegio y que se entregue primero el alcalde y después al resto de la institución” (...) “Mi equipo me decía que por Dios ya tome atención a la recomendación que dio el Servicio Policial de de Protección".

El burgomaestre explicó que este tipo de procesos se realizan por subasta y se debe comprar los más baratos, por eso se eligió una empresa china como proveedora. El Municipio pagó un monto total de 531.590 dólares más IVA, por esta adquisición, incluyendo mantenimiento.

El alcalde criticó a la prensa

Según su criterio, este no es un tema prioritario que debe tratar la prensa y por ello no debería ocupar la agenda de los medios de comunicación sino otros asuntos municipales como la línea de teleconsulta en salud mental o el plan fuego.

De acuerdo con Muñoz, el monto invertido en los vehículos representa el 0,04 % del presupuesto municipal aprobado por el Concejo y esos reportes han sido publicados en 85 notas periodísticas. En cambio, el tema de teleconsulta psicológica estuvo en 22 notas y el plan fuego en 15, dijo.

Luego de realizar ese recuento, el funcionario sostiene que no se compraron carros para los ediles sino para el Municipio. “Nos parecía interesante empezar a cambiar por los concejales, porque algunos (autos) tienen que entrar prácticamente a terminación por vida útil, pero otros en cambio se les puede dar a las áreas que necesitan hacer trabajo en territorio”, señaló.

Muñoz critica a concejales

A la par, el alcalde también critico la posición de algunos concejales que cuestionaron y se negaron a aceptar los vehículos.

“Unos, con total criterio, dicen: 'el mío me lo entregaron no hace mucho, yo entré como concejal a hacer un reemplazo, ya tenía un carro nuevo, no lo necesito'. Pero otros porque hacen la política del like, la política del tuit, ¿cuánto van gastando esos carros? 10.000, 7.800 dólares en mantenimiento, por lo tanto, es una decisión económicamente adecuada que usted cambie un carro que más pasa en la mecánica”.

Según Muñoz, varios concejales han preguntado para cuándo estará listo su auto que pasa en la mecánica o que solicitan salvoconducto para hacer trabajo en territorio en los fines de semana. Pero ahora hablan de “la política del privilegio (...) daría la sensación que hacen eso en bus. Algunos se han dedicado a ser los moralizadores de la sociedad. Y los medios de comunicación, ¿cuánto nos ayudan en eso?”, manifestó.

Luego, el alcalde señaló que “si quieren un Municipio que tenga capacidad operativa, tenemos que asegurarla, en ese contexto se inscribe lo que han querido mostrar como una afrenta respecto al tema de administración”.

Muñoz defiende contrato para difundir su gestión

Muñoz también se refirió a la inversión en publicidad que hará el Municipio y señaló que eso también se aprobó en el presupuesto municipal y representa alrededor del 0,06 %. Señaló que el tema del Plan de Comunicación se debe a que con sus redes sociales el Municipio “ya no avanza”.

“Yo creo que sí es bueno que usted sepa que tenemos tes unidades de salud, tres CAVRAT (Centros de Atención Veterinaria, Rescate y Acogida Temporal) para el tema de atención de mascotas, que 3.000 personas que dejaron de estudiar en su momento pueden ir al bachillerato acelerado. ¿De eso les informan? Como de eso no les van a informar, es necesario que lo hagamos más allá de nuestro marco de redes y se haga lo que hace todo Municipio y lo que ha hecho este Municipio hacia atrás, pero si lo hago yo, es notición. Va a gastar dos millones de dólares en la promoción de su figura”.

Según Muñoz, los medios de comunicación que critican, luego “piden ser tomados en cuenta en el pautaje que se va a hacer, ¿de qué creen que viven los medios de comunicación?”

