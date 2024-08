Conaie exige autonomía del Sistema de Educación Intercultural Bilingüe

Dirigentes de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie) realizaron un plantón este 13 de agosto de 2024 en el parque El Arbolito, en Quito, para expresar exigencias sobre la educación intercultural.

Franklin Casicana, dirigente de Educación de la Conaie, explicó que pedirán a la Comisión de Educación de la Asamblea Nacional que inicie un proceso de fiscalización a la Secretaría de Educación Intercultural Bilingüe y Etnoeducación y al Ministerio de Educación.

“Estas dos instituciones tienen que garantizar la autonomía del Sistema de Educación Intercultural Bilingüe que establece la ley”, señaló el dirigente.

Dijo que no existe esa autonomía pese a que así lo establece la Ley Orgánica de Educación Intercultural. “Han transcurrido más de tres años y medio y hasta ahora no se ha conseguido la autonomía, eso es lo que estamos reclamando como pueblos y nacionalidades. No ha existido voluntad”.

Exigen autonomía administrativa y financiera

Casicana refirió que se necesitarían 137 millones de dólares para que la Secretaría solvente algunos aspectos como infraestructura y capacitación a docentes, pero que solo se destinarían 4,5 millones, que resultaría insuficiente. “La Secretaría debe manejar ese presupuesto, no el Ministerio de Educación porque la ley establece la autonomía administrativa y financiera”.

Zenaida Yasacama, vicepresidenta de la Conaie, considera que las autoridades públicas no conocen la educación intercultural bilingüe. Por lo que solicitó al presidente Daniel Noboa y al Ministerio de Educación que no politicen la educación.

⭕ #Quito | Plantón por la Autonomía del Sistema de Educación Intercultural Bilingüe y la Etnoeducación. Franklin Casicana, dirigente de educación de la Conaie, da los detalles. En la @AsambleaEcuador solicitarán la fiscalización de la gestión del Secretario del @SEIBEec, Romulo… pic.twitter.com/6iWYedHaxa — CONAIE (@CONAIE_Ecuador) August 13, 2024

“Exigimos al Gobierno Nacional que coloque a personas que puedan conducir el Sistema de Educación Intercultural Bilingüe”, refirió Yasacama. Rómulo Antún, actual titular de la Secretaría, “no lo está haciendo en las comunidades”, añadió. Dijo que al frente de la institución debe estar alguien que pueda articular con las organizaciones.

En las comunidades hay infraestructura deteriorada, por eso se pide la autonomía para construir con diseños propios, si el Gobierno no escucha “seguiremos movilizados”, advirtió la vicepresidenta.

