Elecciones 2025: Iván Saquicela es el candidato presidencial de Democracia Sí

Iván Saquicela, exjuez de la Corte Nacional de Justicia, fue presentado este martes 13 de agosto de 2024 como el candidato presidencial de Democracia Sí.

Gustavo Larrea, director de la organización política, hizo al anuncio. Luego de manifestar que será el candidato a Presidencia de Democracia Sí, se refirió a Saquicela como "el ecuatoriano que se ha jugado por la independencia de funciones del Estado". La doctora Martha Rizo será la candidata a la Vicepresidencia.

Enseguida Saquicela tomó la palabra y agradeció a Democracia Sí por apoyar su candidatura. El exmagistrado aceptó la candidatura y explicó: "he aceptado el reto, he renunciado al cargo y vamos a emprender un trabajo por el Ecuador, que vive uno de sus momentos más oscuros (...) Queremos ser la voz de quienes no tienen voz".

Habló de la difícil situación del país, de la "metida de mano en la justicia" y de que hay dificultad por enfrentarse a los partidos políticos del país que tienen recursos económicos.

El candidato Saquicela plantea cambiar Consejos

Señaló que más adelante presentará su propuesta de Gobierno, que será construida con los ciudadanos. Ofreció que en su equipo presidencial no incluirá parientes, amigos ni personas de partidos políticos. "Estarán los jóvenes, los expertos, profesionales, los mejores ciudadanos", expresó. Además, invitó a otras organizaciones a unirse a la propuesta.

El expresidente de la Corte plantea transformar las instituciones para la seguridad. Sobre los Consejos de la Judicatura y de Participación Ciudadana indicó que "hay que debatir si tienen que desaparecer o, por lo menos, ser reestructurados". En su discurso Saquicela mencionó e reiteradas ocasiones a la clase media y a los jóvenes. "A ustedes me dirijo", manifestó.

Saquicela presentó su renuncia el pasado 6 de agosto ante la Judicatura, en donde ya adelantó que tenía previsto participar en las elecciones presidenciales de 2025.

