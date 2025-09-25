Comité de Ética de la Asamblea recomienda la destitución de la correísta Nuria Butiñá

La asambleísta de la Revolución Ciudadana fue denunciada por ADN por cobrar presuntos diezmos a su exasesor

La asambleísta del correísmo Nuria Butiñá en el Pleno de la Asamblea.

El Comité de Ética de la Asamblea Nacional resolvió este 25 de septiembre de 2025 recomendar al Pleno la destitución de la asambleísta de la Revolución Ciudadana, Nuria Butiñá, por un presunto cobro de diezmos al exasesor de la legisladora correísta.

Butiñá fue denunciada por un presunto caso de diezmos por la primera vicepresidenta de la Asamblea Nacional, la oficialista Mishel Mancheno. La legisladora de ADN fundamentó su queja en el testimonio de un exasesor de la asambleísta del correísmo.

Comité de Ética recomienda la destitución de Nuria Butiñá

Tras cumplir con la jornada de sustanciación de pruebas de cargo y de descargo, el Comité de Ética, presidido por el asambleísta oficialista Johnny Lavayen, resolvió aprobar el informe que recomienda al Pleno la sanción de destitución contra Nuria Butiñá por un presunto caso de diezmos.

De acuerdo con la Ley de la Función Legislativa, una vez aprobado el informe del Comité de Ética, el presidente de la Asamblea deberá incluir el tema en como uno de los puntos del orden del día en la sesión convocada en un plazo máximo de cinco días después de recibido el documento. Para la destitución, el Pleno requerirá de una mayoría calificada, es decir, 101 votos.

Mishel Mancheno, asambleísta de ADN, denunció a Nuria Butiñá. Asamblea

Nuria Butiñá cuestiona el informe del Comité de Ética

Tras conocer de la resolución del Comité de Ética, la asambleísta del correísmo Nuria Butiñá cuestionó la recomendación hecha al Pleno de la Asamblea Nacional y ratificó que no ha pedido dinero a ningún miembro de su equipo de trabajo. Además, calificó de topo y traidor a su exasaesor.

"Me duele muchísimo que jueguen con la honorabilidad de la gente, haciendo al Comité de Ética un circo", comentó y acotó que "el Ecuador sabrá en el Pleno cuál es la verdad, cuál es el poder detrás de este nefasto asesor"

