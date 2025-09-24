El bloque correísta cambia de coordinador: Juan González reemplaza a Viviana Veloz

La Revolución Ciudadana (RC) designó al asambleísta Juan González, de Loja, como su coordinador, en lugar de Viviana Veloz

A días de celebrar su convención nacional, la bancada de la Revolución Ciudadana (RC) anunció este 24 de septiembre de 2025 que designó al asambleísta de Loja, Juan Andrés González, como el nuevo coordinador del bloque correísta.

González reemplazará a Viviana Veloz en el cargo que ella ocupaba, después de las elecciones generales. Él permanecerá seis meses en ese puesto, indicó la organización liderada por el expresidente Rafael Correa.

La renovación del bloque correísta se conoció luego de que Veloz emitió un mensaje en su cuenta de la red social X (antes Twitter), en donde agradeció a Correa y sus compañeros por "la confianza" para ocupar la coordinación del correísmo, así como la primera vicepresidencia y alcanzar la presidencia de la Asamblea Nacional.

Tanto la RC como Veloz destacaron que la ahora excoordinadora fiscalizó al expresidente Guillermo Lasso, cuyo proceso derivó en la muerte cruzada.

¡Gracias, Viviana! 🙌🇪🇨



La @RC5Oficial y la @BancadaRC5 reconocen con orgullo el liderazgo valiente, coherente y leal de @VivianaVelozEc, quien hoy culmina su período como coordinadora de bancada.



Su entrega en el juicio político a Guillermo Lasso, su trabajo impecable en la… pic.twitter.com/QulZhhGkV8 — Bancada Ciudadana (@BancadaRC5) September 24, 2025

Cambios antes de la convención del correísmo

Veloz indicó que "se vienen nuevos retos", aunque no precisó cuál será su nuevo rol en la agrupación política. Aseguró que "continuará" como uno de sus miembros.

@BancadaRC5, ser su coordinadora ha sido una de las experiencias más importantes y enriquecedoras de mi trayectoria como militante. Desde septiembre de 2023 hasta hoy, hemos demostrado que siempre se puede y siempre se gana. Culmino esta etapa con la satisfacción de haber… pic.twitter.com/Z8Cvkqpjjr — Viviana Veloz (@VivianaVelozEc) September 24, 2025

El cambio de la dirección de la bancada se produce días antes de que la RC desarrolle su convención nacional en octubre, en la que está previsto que elijan al nuevo presidente del movimiento, pues Luisa González anunció el lunes que no optará por la reelección.

