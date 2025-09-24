Expreso
Viviana Veloz dejó la coordinación del bloque correísta de la Revolución Ciudadana. La reemplazará Juan Andrés González.
Viviana Veloz dejó la coordinación del bloque correísta de la Revolución Ciudadana. La reemplazará Juan Andrés González.Foto: Flickr Asamblea Nacional

El bloque correísta cambia de coordinador: Juan González reemplaza a Viviana Veloz

La Revolución Ciudadana (RC) designó al asambleísta Juan González, de Loja, como su coordinador, en lugar de Viviana Veloz

A días de celebrar su convención nacional, la bancada de la Revolución Ciudadana (RC) anunció este 24 de septiembre de 2025 que designó al asambleísta de Loja, Juan Andrés González, como el nuevo coordinador del bloque correísta.

González reemplazará a Viviana Veloz en el cargo que ella ocupaba, después de las elecciones generales. Él permanecerá seis meses en ese puesto, indicó la organización liderada por el expresidente Rafael Correa.

La renovación del bloque correísta se conoció luego de que Veloz emitió un mensaje en su cuenta de la red social X (antes Twitter), en donde agradeció a Correa y sus compañeros por "la confianza" para ocupar la coordinación del correísmo, así como la primera vicepresidencia y alcanzar la presidencia de la Asamblea Nacional.

Tanto la RC como Veloz destacaron que la ahora excoordinadora fiscalizó al expresidente Guillermo Lasso, cuyo proceso derivó en la muerte cruzada.

Cambios antes de la convención del correísmo

Veloz indicó que "se vienen nuevos retos", aunque no precisó cuál será su nuevo rol en la agrupación política. Aseguró que "continuará" como uno de sus miembros.

El cambio de la dirección de la bancada se produce días antes de que la RC desarrolle su convención nacional en octubre, en la que está previsto que elijan al nuevo presidente del movimiento, pues Luisa González anunció el lunes que no optará por la reelección.

